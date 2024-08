Em julho foi celebrado no Brasil o Dia dos Homens. Esse público tem buscado cada vez mais cuidar da saúde e da beleza do corpo e rosto, por meio de tratamentos estéticos e cuidados diários, como o skincare, já que segundo uma pesquisa realizada pelo grupo Croma, 72% dos homens cuidam da beleza. Então é muito importante aprender mais sobre como cuidar da face.

Para manter o viço da derme, existem alguns tratamentos que funcionam como aliados. A especialista e professora em harmonização facial, Amanda Amanda Lopes, destaca alguns:

Peeling químico

Remove as camadas superficiais da pele, o que ajuda a reduzir a oleosidade, minimiza poros dilatados e trata a acne

Bioestimuladores

Os bioestimuladores de colágeno são indicados para flacidez facial

Limpeza de pele

A limpeza de pele profunda remove impurezas, excesso de oleosidade e comedões (cravos), ajudando a manter os poros desobstruídos e tratamento com laser, que ajuda a reduzir as glândulas sebáceas, ajudando no controle da oleosidade excessiva e acne recorrente.

Alimentação e hidratação

Por fim, as profissionais Amanda e Arlise Sousa Carvalho, esteticista e responsável técnica da Homenz, rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina, indicam que os homens estejam atentos à alimentação e hidratação. “Beber água suficiente e manter uma dieta rica em frutas, vegetais e nutrientes pode refletir positivamente na saúde da pele. Evitar fumar e limitar o consumo de álcool também são práticas benéficas para manter a derme em boas condições”, comenta Lopes.

Importância de entender o tipo específico de pele

Descobrindo o tipo de pele

Observar diariamente a condição da pele pode revelar muito sobre suas necessidades. “Geralmente, a derme masculina tende a ser mais espessa e propensa à oleosidade. Identificamos isso pelo brilho excessivo e pela textura que facilita o deslizamento dos dedos. Por outro lado, se apresenta sinais de repuxamento e leve descamação, é provável que seja seca, a sensação ao toque é de uma textura mais áspera”, comenta a esteticista Arlise Sousa.

Uma dica da profissional Amanda Lopes é que o homem faça um teste simples: “lave o seu rosto com um sabonete neutro, seque e aguarde uma hora, após esse período, aplique um lenço de papel na região em diferentes áreas, se o papel apresentar oleosidade, indica que é oleosa; se estiver limpo, mas repuxada, significa que é seca; e caso a face apresente essas duas características ela é mista.

Higiene facial é inegociável

Para manter a região limpa, hidratada e protegida, existem três tipos de cuidados básicos. Primeiro a escolha de um sabonete líquido adequado para o tipo de pele, que pode variar entre formulações atendendo a necessidade específica de cada um. Em seguida, a hidratação e a fotoproteção, que devem seguir a mesma linha de raciocínio: séruns e fórmulas de toque seco para as oleosas, já as densas para a pele seca. Produtos dermatológicos enriquecidos com Vitamina C são recomendados, pois atuam como poderosos antioxidantes, auxiliando no rejuvenescimento.

Barbas merecem atenção

É essencial higienizar a barba regularmente com produtos específicos, como shampoos e condicionadores, além de óleo para manter a hidratação e evitar a descamação. “É interessante considerar técnicas como depilação a LED para manter o contorno e evitar irritações comuns à região, evitando a raspagem frequente, diminuindo assim a foliculite que pode levar a manchas”, explica Sousa.

