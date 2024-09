Brotoejas e assaduras no pescoço: como tratar e prevenir - O Liberal

Ao contrário do que se imagina, os mais comuns tipos de dermatites, principalmente as brotoejas e as assaduras, podem acometer a pele do pescoço não apenas de bebês, mas também de adultos. Isso pode acontecer por diversos fatores, como o excesso de suor em exercícios físicos, uso de muitas camadas de roupas, a febre alta, alergias, sobrepeso/obesidade, causando incômodo e, em casos graves, até dor.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Antes de tudo, é preciso diferenciar uma condição da outra, e a Dra. Paula Colpas1, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultora da TheraSkin®, explica melhor: “As brotoejas são bolinhas avermelhadas na pele que causam coceira e ardor, e elas surgem quando as glândulas de suor são bloqueadas, impedindo sua saída”, conta.

Já as assaduras, de acordo com a médica, “são manchas vermelhas que causam ardência, coceira e sensibilidade da pele, e se trata de uma reação da pele a uma agressão ou alteração, como um atrito ou alergia. A transpiração excessiva, com o calor, retém umidade, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias, também podendo causar ou piorar as assaduras”, explica.

A dermatologista explica também o porquê de essas dermatites se manifestarem no pescoço: “Os motivos podem ser diversos, como um perfume que despertou uma alergia, o excesso de roupas no frio, como camisetas de gola alta e cachecóis, mas também é possível acometer pessoas em condição de sobrepeso ou obesidade, em que as dobras da pele podem acumular umidade”.

Dra. Paula lista as melhores dicas para tratar e prevenir o surgimento de brotoejas e assaduras:

Usar roupas frescas

Principalmente quando for praticar exercícios físicos, é preferível roupas de tecidos mais leves e respiráveis. Assim, o suor é expelido de forma correta, sem obstruções.

Manter a pele limpa e seca

Para evitar o surgimento de brotoejas e assaduras, é imprescindível manter a rotina de higiene da pele, com banhos frescos, e evitar deixar a pele com suor por muito tempo, pois a acidez da transpiração pode irritar a pele.

Usar sabonetes neutros

Na hora da higiene, sabonetes perfumados podem causar alergias na pele, principalmente se já está sensibilizada, portanto, prefira sabonetes neutros e sem perfume, que não agridam a pele.

Manter a pele hidratada

A hidratação é um dos cuidados mais importantes para manter a pele livre de inflamações e dermatites, e isso deve ser feito ao ingerir água diariamente (pelo menos 2 litros) e pelo uso de cremes e loções hidratantes.

Usar produtos calmantes

Para acalmar a pele já irritada pelas brotoejas e assaduras, é recomendado o uso de produtos que acalmem a área afetada, restaurando a barreira cutânea e aliviando desconfortos.