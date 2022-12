Brincadeiras para esperar o Ano Novo em família

As festas de Réveillon proporcionam momentos de celebração entre familiares e amigos e são oportunidades perfeitas para agradecer pelas conquistas e refletir sobre o que se deseja no próximo ano. Brincadeiras podem ajudar os adultos a incluírem as crianças nas confraternizações. Pensando nisso, o LIBERAL reuniu sugestões de dinâmicas para reforçar as relações familiares e fazer a espera pela meia-noite do último dia do ano

ser muito mais divertida.

1 – PLAYLIST. Dependendo da idade e da familiaridade com música e aplicativos, você pode pedir para a criança ou adolescente montar uma lista de músicas para tocar na festa de Réveillon. A playlist pode incluir músicas que foram sucesso no ano que está ficando para trás, músicas que atravessam gerações e, principalmente, que trazem mensagens de esperança e afeto.

As bolhas de sabão estimulam a coordenação motora e visual e trabalham movimentos corporais e faciais das crianças – Foto: Adobe Stock

2 – OBJETOS ESCONDIDOS. Depois que a decoração da festa estiver pronta, fotografe um item aleatório do local. Vale tudo – um enfeite inusitado na parede ou na mesa, uma ferramenta ou utensílio à mostra, um detalhe da decoração ou até da roupa de uma pessoa presente na festa. Após verem a foto uma única vez, o desafio será encontrar o objeto escondido antes de meia-noite.

3 – MURAL. Um painel pode reunir fotos, recados e desejos da família e das pessoas que irão comemorar o Ano Novo juntas. Ele pode ser feito em cartolina, EVA, cortiça ou lousas e decorado antes ou durante a festa. Depois, fica de recordação.

4 – POTE DA GRATIDÃO. Para incentivar as reflexões sobre as boas notícias do ano que se encerra, distribua lápis e papéis coloridos para todos escreverem mensagens. Elas podem ser lidas antes da ceia, criando um clima de gratidão e compartilhamento entre todos. As crianças menores podem participar.

5 – CARTA DE DESEJOS. Com um pouco mais de tempo disponível, estimule a elaboração de uma carta que será revisitada no próximo Réveillon. A ideia é que cada um escreva um pouco sobre si, como avalia o ano passado e o que espera de si mesmo no ano seguinte. Cada participante deve colocar sua carta em envelopes identificados. A brincadeira pode ser continuada ao longo dos anos, ajudando nas reflexões sobre o amadurecimento da criança, metas e desejos.

6 – KIT JARDINAGEM. Uma maneira prática de ensinar sobre a importância do planejamento e de investir no que gosta é através da jardinagem. Explique que só é possível colher o que plantamos e monte um kit com mini-vasos, terra e sementes – pode até ser um simples feijãozinho. As crianças podem decorar os vasinhos e plantar na festa de Réveillon, assim terão o compromisso de acompanhar a plantinha.

7 – JOGO DA MEMÓRIA. Imprima fotos de momentos especiais de 2022, incluindo imagens dos familiares e amigos, fazendo duas cópias de cada, em tamanho pequeno. Recorte e faça um jogo da memória para brincarem durante a festa.

8 – BINGO. Prepare um bingo. Monte antecipadamente cartelas personalizadas para cada participante e, ao invés de números, coloque elementos que remetem ao ano novo, como balões, confetes, serpentinas, apitos, palavras e números relacionados à festa. Monte uma espécie de sorteio com papeizinhos listando cada um dos elementos, para que eles possam ser anunciados na dinâmica da brincadeira.

9 – BOLHAS DE SABÃO. Brincadeira leve e lúdica, que as crianças adoram, as bolhas de sabão estimulam a coordenação motora e visual, ajudam na percepção e atenção e trabalham movimentos corporais e faciais. Os instrumentos podem ser feitos em casa, para bolhas de diferentes tamanhos, com misturas simples.

10 – CONTAGEM DIVERTIDA. Para marcar a passagem do tempo, encha bexigas e escreva os horários “cheios”, como 20h, 21h, 22h, 23h e 00h, em cada uma delas. Coloque alarmes no celular e, assim que tocar o horário indicado no balão, as crianças podem estourá-lo.

11 – BALÕES COM MENSAGENS. Os balões podem conter papeizinhos com mensagens em seu interior (que podem ser ditados populares, enigmas, frases engraçadas ou elogios, por exemplo) e coloque dentro dos balões ao enchê-los. Cada participante poderá escolher um balão para si, estourar e ler o que diz a mensagem.

12 – BALÕES de ar. Uma ideia reunindo balões e desejos para o Ano Novo é fazer buquês de balões de gás hélio para compor a decoração. As crianças podem ser convidadas a escreverem mensagens em cada balão, com caneta permanente, ou amarrar papeizinhos, e soltarem os balões ao ar. Observá-los subindo ao céu pode ser um bonito ritual de esperança.