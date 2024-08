Briga entre irmãos: como os pais devem lidar?

As brigas e disputas entre irmãos são comportamentos comuns em muitas famílias e, segundo a teoria do desenvolvimento social, desempenham um papel importante no crescimento infantil.

Essas interações são oportunas para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como resolução de conflitos, empatia e autocontrole. Contudo, é essencial que os pais saibam lidar com essas situações de forma adequada.

De acordo com o neuropsicólogo Aslan Alves, é preciso que os pais compreendam que as disputas entre irmãos são uma parte natural do desenvolvimento e podem, inclusive, ser benéficas. “Essas situações permitem que as crianças pratiquem habilidades essenciais para a vida em sociedade, como a negociação e a resolução de conflitos”, afirma Alves.

As principais causas desses conflitos variam, incluindo ciúmes, competição por atenção, diferenças de personalidade, idade e interesses divergentes. Identificar esses gatilhos é o primeiro passo para a mediação eficaz.

“Os pais podem perceber padrões, como brigas frequentes por determinados brinquedos ou disputa pelo tempo de tela, além de mudanças no comportamento quando ocorre um evento significativo, como o nascimento de um novo irmão”, explica o neuropsicólogo.

Quando intervir e como mediar?

Enquanto algumas brigas são normais e resolvidas rapidamente, outras podem necessitar de intervenção dos pais, especialmente quando há risco de lesão física ou emocional.

“Uma briga comum geralmente envolve desentendimentos passageiros, que se resolvem sem grandes consequências. Já uma disputa que exige intervenção pode envolver violência física ou verbal, padrões persistentes de comportamento agressivo, ou quando uma criança está sendo constantemente dominada ou excluída”, observa Alves.

Para mediar esses conflitos, o especialista sugere que os pais atuem como mediadores neutros. “É importante incentivar as crianças a expressarem seus sentimentos e ouvirem o ponto de vista do outro, evitando tomar partido ou fazer comparações entre os filhos”, recomenda. Em vez disso, deve-se promover soluções cooperativas e acordos justos.

Pais como espelho

Os pais também desempenham um papel fundamental como modelos de comportamento. Demonstrar como resolver desacordos de maneira calma e respeitosa pode ser uma lição poderosa para os filhos.

“Os pais podem ensinar habilidades de resolução de conflitos através do exemplo e criar oportunidades para que as crianças pratiquem essas habilidades”, sugere o neuropsicólogo. Além disso, atitudes como evitar favoritismo e comparações constantes são fundamentais para prevenir o agravamento das brigas.

O que não fazer

Alves alerta sobre o perigo de algumas atitudes parentais que podem piorar a situação, como favoritismo ou a resolução imediata de todos os problemas dos filhos.

“Para evitar isso, os pais devem tratar cada filho como um indivíduo único, evitando comparações, e encorajar a resolução de problemas entre os irmãos sempre que possível, sem intervenções desnecessárias”, finaliza o especialista.

Como equilibrar atenção e afeto entre irmãos

Dedique tempo de qualidade com cada filho, respeitando suas necessidades e interesses únicos.

Reforce que o amor e a atenção dos pais não são limitados, evitando comparações entre os filhos.

Valorize as qualidades e conquistas individuais de cada criança.

Importância do diálogo familiar

Mantenha um diálogo aberto e honesto para prevenir e resolver conflitos, permitindo que todos expressem seus sentimentos e preocupações.

Promova discussões regulares para construir um ambiente de respeito e compreensão na família.

Uso de recursos externos

Considere terapia familiar para entender e resolver conflitos subjacentes quando as brigas entre irmãos se tornam frequentes ou intensas.

Utilize o apoio de psicólogos e conselhos escolares para obter orientação e melhorar a dinâmica familiar.

Diferenças de idade e fase de desenvolvimento

Entenda que diferentes idades trazem diferentes tipos de conflitos, desde brigas por brinquedos na infância até questões de identidade na adolescência.

Seja mais direto com crianças pequenas e mais compreensivo com adolescentes, ajustando sua abordagem conforme a fase de desenvolvimento.

