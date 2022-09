Benefícios do iogurte para a saúde

O iogurte é um produto nutritivo e saboroso presente nos hábitos alimentares de diversos países, inclusive no Brasil. Feito a partir do leite fermentado, o alimento possui nutrientes essenciais, que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Não à toa, o alimento tem uma data dedicada apenas à sua celebração em todo o mundo: o Dia Mundial do Iogurte, em 17 de maio.

A variedade de apresentações, sabores, texturas permite que o produto agrade a públicos de todos os tipos, em diferentes faixas etárias. Uma pesquis a da Federação Internacional do Leite, divulgada em 2020, mostra que os laticínios mais consumidos no mundo são os frescos, compostos por leite fluido e iogurte, que representam 17% do consumo mundial de lácteos.

Para reforçar a importância do consumo de iogurtes para a saúde, a especialista Marcia Schontag, diretora médica da Danone Brasil, apresenta quatro benefícios conferidos pelos nutrientes presentes no produto:

Melhora na digestão da lactose: de 70% a 75% da população mundial têm má-digestão da lactose, o açúcar presente no leite. O problema pode gerar dores abdominais, gases, diarreia, entre outros sintomas. Para ser absorvida corretamente, a lactose deve ser quebrada, no intestino, por uma enzima chamada lactase. Os microrganismos vivos presentes no iogurte produzem essa enzima e ajudam a quebrar a lactose em compostos digeríveis para o corpo.

Ajuda na imunidade: a adição de vitaminas e minerais nos iogurtes ajudam no bom funcionamento do sistema imune e podem contribuir para defesa contra agentes estranhos, como vírus e bactérias. A vitamina D, por exemplo, estimula a proliferação das células de defesa, enquanto a vitamina C ajuda a combater os radicais livres que podem destruir as células do corpo

Ajuda no fortalecimento dos ossos: iogurtes costumam conter, por porção, cerca de 10% a 20% do valor diário de cálcio recomendado. O cálcio é o mineral mais substancial do corpo humano, presente nos ossos e nos dentes em 99% de sua quantidade O consumo diário adequado de cálcio é importante para ajudar na formação e manutenção de ossos e dentes fortes e saudáveis.

Fontes de proteínas completas: os iogurtes possuem proteínas completas, compostas pelos 9 aminoácidos essenciais, que não são produzidos pelo organismo e, por isso, devem ser obtidos pela alimentação. As proteínas ajudam na formação e recuperação de tecidos, como ossos e músculos.

“As pessoas têm estilos de vida e preferências únicas que merecem ser consideradas pela indústria de alimentos durante o desenvolvimento de novos produtos, visando levar a saúde ao maior número de pessoas. Hoje, temos uma vasta gama de iogurtes no mercado, mas é fundamental que o consumidor fique atento aos padrões de qualidade e segurança, ingredientes e ganhos funcionais conferidos pelos produtos. Com isso, é só aproveitar ao máximo do sabor e dos benefícios dos iogurtes!” conclui Marcia.