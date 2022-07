Benefícios do chocolate para a saúde

O doce faz bem, desde que seja consumido com equilíbrio

Uma das principais dúvidas que as pessoas têm quando iniciam uma dieta é em relação aos benefícios e também aos malefícios que determinados alimentos podem trazer para a rotina e para o cronograma alimentar. Um deles é o chocolate, doce muito adorado pelos brasileiros.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope, metade dos brasileiros consomem chocolate pelo menos uma vez a cada três meses, um quarto o faz toda semana e o outro quarto nunca consome o produto. Entre oito a cada dez, o prazer é a principal sensação relacionada ao doce.

O chocolate faz bem, desde que seja consumido com equilíbrio. Isso porque, os principais nutrientes contidos no grão de cacau são: gorduras, carboidratos, proteínas, fibras e minerais. Porém, os benefícios para a saúde podem variar de acordo com o tipo de chocolate.

Pensando nisso, Fernanda Mondin, Head de Nutrição da OrienteMe, plataforma de saúde corporativa que mapeia a saúde da população da empresa, listou os sete benefícios e malefícios do chocolate na dieta de uma pessoa.

1- Sensação de bem-estar: Fonte de triptofano, aminoácido que, quando entra na nossa corrente sanguínea, estimula a produção de endorfina, o “hormônio do prazer”. Gerando assim, uma sensação de felicidade e bem estar.

2- Auxilia na diminuição das taxas de LDL: Por ser fonte de catequinas, substâncias com ação antioxidante, ajuda a diminuir as taxas de LDL, o colesterol ruim.

3- Contribuição para a saúde cerebral: Rico em flavonoides, compostos químicos que estimulam o cérebro a pensar e a raciocinar melhor, contribui para a saúde cerebral.

4- Prevenção do envelhecimento de pele: Por conter antioxidantes, o chocolate também contribui e previne o envelhecimento da pele.

5- Estimula o sistema nervoso: O chocolate também é rico em alcalóides, como a teobromina, substância com ação semelhante à da cafeína, o que auxilia o sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta.

6- Pode ser consumido no pré-treino: Por aumentar o fornecimento de oxigênio durante o treinamento físico, acaba se tornando um bom alimento para ser ingerido no pré-treino.

7- Chocolate é bom, porém quando ingerido de forma correta: Não exagerar no consumo é essencial, principalmente dos mais doces, como o chocolate branco, pois possui teores mais altos de açúcar e gordura. Além disso, é importante dar preferência aos amargos, já que têm maior concentração de cacau e são mais benéficos para a saúde.