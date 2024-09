Benefícios das esferas de cromoterapia nos tratamentos faciais - O Liberal

O segmento de beauty & wellness está em constante inovação, seja através do desenvolvimento de novos produtos ou criação de técnicas aprimoradas. Neste cenário, um item tem chamado atenção, por ser integrado em diferentes procedimentos de cuidados – as esferas de cromoterapia. Seja nas redes sociais ou em salões, é provável que você já tenha tido contato com esse utensílio. Entretanto, poucos têm conhecimento da diversidade de benefícios que ele pode oferecer.

“No contexto do buço, por exemplo, essas esferas são utilizadas para acalmar a pele após a depilação, reduzindo a vermelhidão e proporcionando um efeito refrescante”, explica Marina Groke, especialista em beleza da Escova Express, rede de escovarias que utiliza do material em diversos procedimentos. “Já no design de sobrancelhas, elas são aplicadas para relaxar os músculos ao redor dos olhos, facilitando o trabalho do profissional e garantindo uma experiência mais confortável para o cliente”, completa.

Marina explica que, nos tratamentos faciais, as esferas são usadas em massagens terapêuticas, onde suas diferentes cores são associadas à energia específica que ajudam a equilibrar o corpo e a mente. De acordo com a profissional, sua versatilidade está transformando os cuidados estéticos ao oferecer não apenas resultados visíveis, mas também benefícios relaxantes para o bem-estar.

Principais vantagens oferecidas pelo mais novo favorito do universo de beauty care:

Melhora da circulação sanguínea e redução de inchaços

As esferas de cromoterapia têm sido reconhecidas por sua capacidade de melhorar a circulação sanguínea e reduzir inchaços em diferentes partes do corpo. Em tratamentos como massagens corporais, elas ajudam a estimular o fluxo sanguíneo, o que alivia tensões musculares e promove uma sensação de relaxamento profundo.

Além disso, a aplicação das esferas em áreas propensas a inchaços, como pernas e tornozelos, auxilia na drenagem linfática, contribuindo para uma aparência mais definida e confortável.

Estímulo da produção de colágeno

A luz emitida pelas esferas de cromoterapia também é conhecida por estimular a produção de colágeno na pele. O colágeno é essencial para a firmeza e elasticidade da pele, e sua produção diminui com o tempo e exposição ao sol. Ao integrar as esferas em tratamentos faciais e corporais, os profissionais de estética podem ajudar a revitalizar a pele, reduzir linhas finas e melhorar a textura geral, proporcionando um aspecto mais jovem e saudável.

Alívio de dores crônicas e tensões musculares

Para indivíduos que sofrem de dores crônicas ou tensões musculares, as esferas de cromoterapia oferecem uma opção não invasiva e eficaz de alívio. A aplicação de calor suave combinada com a luz colorida ajuda a relaxar os músculos tensos, proporcionando alívio imediato e duradouro.

A técnica é particularmente benéfica em terapias de dor localizada, como nas costas, ombros ou pescoço, onde o calor das esferas pode penetrar profundamente, promovendo relaxamento e conforto.

Redução de manchas e pigmentação irregular

As esferas de cromoterapia também são eficazes na redução de manchas e pigmentação irregular na pele. A luz emitida ajuda a equilibrar a produção de melanina, responsável pela coloração da pele. Em tratamentos faciais, especialmente aqueles focados em uniformizar o tom da pele, as diferentes cores das esferas podem ser aplicadas para direcionar áreas específicas que apresentam hiperpigmentação. Com o uso regular, pacientes podem observar uma diminuição visível nas manchas escuras e um tom de pele mais uniforme e radiante.

Aumento da hidratação e vitalidade da pele

Ao integrar as esferas em tratamentos faciais, é possível aumentar significativamente a hidratação e vitalidade da pele. As diferentes cores de luz podem ser utilizadas para estimular a absorção de nutrientes essenciais e promover a circulação sanguínea na derme. Isso não só ajuda na retenção de mais umidade, mas também no aumento da eficácia dos produtos hidratantes e revitalizantes aplicados durante o tratamento.