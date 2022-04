Barriga chapada com Lipo HD?

Ex-BBB e campeã de fisiculturismo Aline Dahlen crítica barrigas mega definidas com Lipo HD ‘É igual roubar no jogo’ - Foto: Divulgação

Nos últimos anos, a Lipo HD virou a cirurgia “queridinha” das mulheres que sonham em ter uma barriga “chapada” sem precisar passar horas na academia. Adepta da malhação intensa e com um corpo escultural, a ex-BBB e campeã internacional de fisiculturismo, Aline Dahlen, é contra esse tipo de operação.

A modelo acredita que essa não é a melhor forma de conquistar uma definição perfeita e revela segredos para ter um corpo bem torneado sem precisar fazer procedimentos estéticos: “É igual roubar no jogo: você pode até ganhar, mas sabe que no fundo, não foi por mérito próprio. Tem gente que só quer o resultado sem se importar com a saúde ou com o ‘conjunto da obra’, o que não tem problema, mas hoje em dia vejo muitas mulheres com barrigas cheias de gominhos e perna e braços finos. É necessário muita dedicação para atingir uma barriga super seca e isso não acontece sem treinar o corpo como um todo”.

A porto-alegrense, que conquistou a edição europeia do “World Beauty Fitness & Fashion” (WBFF) e está se preparando para a disputa do mundial de fisiculturismo que vai acontecer em Las Vegas, ressalta que não existe mágica para conseguir uma barriga dos sonhos. A receita, para ela, é bastante conhecida: boa alimentação e treino.

“Isso não significa dieta, e sim mudar os hábitos alimentares para sempre. Beber bastante água, dormir e se exercitar ao menos seis vezes na semana. Cardio e musculação são as ferramentas para a construção de um corpo e de uma barriga seca e sarada”, explica.

Aline conta que é simples descobrir se um abdômen passou por algum procedimento estético. Segundo ela, basta analisar a textura: “Parece pele de boneca. Tudo muito definido, quase humanamente impossível de se obter somente com exercício, mesmo sendo um atleta de ponta.”

O perigo dos chás “Seca Barriga”

Na busca por encontrar receitas mágicas para conseguir o sonho da “barriga perfeita”, algumas pessoas acabam utilizando bebidas que prometem diminuir as medidas. A atriz faz um alerta para quem está pensando em seguir esse caminho: “Isso não existe, é coisa de charlatão. Os chás podem ajudar a desinchar; eliminar água do corpo e diminuir a retenção líquida, o que acaba dando a falsa impressão de emagrecimento. Cuidado para não confundir! Saladas, gorduras boas e cálcio são fundamentais para um corpo em forma, não há segredo e nem milagre!”

Exercícios para definir a barriga

Aline é do time que adora o combo musculação + cardio + dieta, sempre que precisa emagrecer para alguma competição. Porém, a ex-sister garante que é impossível “perder” somente a barriga, mesmo fazendo horas de abdominais: “A gente emagrece no geral. O que pode acontecer é começar a emagrecer primeiro pela barriga ou pelos braços e pernas, mas depende da genética de cada um. Não é uma coisa controlável, infelizmente. A gente pode amenizar os efeitos da perda de massa magra (juntamente com a gordura) com a ajuda da musculação. Dando ênfase a determinados grupos musculares que gostaríamos de manter.”

Ela também ressalta a importância de sempre procurar um bom profissional de educação física para ajudar a entender quais as necessidades do corpo e como montar uma rotina de treinos especificada: “A prática de atividades físicas e o emagrecimento é um processo individual, só um bom treinador vai pode ajudar a desenvolver e extrair o melhor de você.”

E para quem sonha com o corpo perfeito, Aline destaca ainda que o importante é não desistir: “O caminho é meio demorado, mas uma vez lá… não tem volta, pois não há nada mais prazeroso do que se amar – e desfilar na praia com o biquíni preferido sem medo de ser feliz. Não importa a sua idade: se cuide e se ame. A resposta vem e é deliciosa!”