Barbie humana australiana: especialista alerta para casos de transtorno disfórmico corporal

Tara Jayne McConachy já gastou mais de R$ 1 milhão para se tornar parecida com a boneca Barbie - Foto: Redes Sociais

O caso da influenciadora australiana Tara Jayne McConachy, de 33 anos, que já teria investido mais de 200 mil dólares, o que equivale a mais de R$1 milhão, para ficar parecida com a boneca Barbie chamou a atenção de especialistas em transtornos mentais.

A neuropsicóloga Roselene Espírito Santo Wagner falou sobre como o caso da australiana pode se encaixar com o diagnóstico do Transtorno Disfórmico Corporal e como as redes sociais têm influenciado as pessoas a buscarem padrões de beleza cada vez mais inalcançáveis e distantes da realidade.

Para a especialista, a maneira como enxergamos o nosso corpo reflete os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. “A cultura exerce influência no ideal de corpo e a sociedade está cada vez mais exigente em relação ao padrão de beleza; estes comportamentos podem estar associados a distorções cognitivas”, explicou.

Em tempos onde as redes sociais produzem cada vez mais influenciadores – que influenciam, de fato, os mais variados tipos de comportamento é padrão estético – que contribuem para a sugestão de um corpo irreal, fora dos padrões humanos.

“Pessoas com disformismo corporal apresentam sintomas depressivos, de ansiedade e de esquemas cognitivos disfuncionais, sugerindo um fator de vulnerabilidade para psicopatologias”, disse.

Analisando o caso da australiana, a neuropsicóloga afirmou que ela, possivelmente, tem algum tipo de doença mental e que deveria ser encaminhada para tratamento psicológico e não para mais cirurgias estéticas.

“É necessário procurar ajuda de profissional da saúde mental; e não de cirurgias plásticas para a ‘construção de um corpo’ fabricado por bisturis”, disse.

Roselene também explicou que nosso ego físico necessita de esquema de representação cerebral, saudável e real, o que engloba as imperfeições e assimetrias inerentes à condição humana.