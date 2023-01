Avós entram em cena nas férias escolares

Idosos que ficam com os netos nas férias podem incluir as crianças em exercícios diários

Nesse período de recesso escolar, é muito comum que as crianças fiquem com os familiares enquanto os responsáveis trabalham. É aí que entra a ajuda de muitos avós na criação dos pequenos. Porém, se preparar para passar mais tempo com as crianças e encontrar disposição para entretê-las durante todo o dia pode ser um desafio.

O profissional de educação física e influenciador, Aurélio Alfieri, que possui um canal no YouTube com mais de 1,4 milhão de inscritos para ajudar idosos a desenvolverem condicionamento físico em casa, diz que a disposição está diretamente relacionada à força e à resistência muscular. Uma dica que Aurélio dá para os avós de plantão é fazer exercícios que estimulem força e resistência. “Levantar e sentar na cadeira, por exemplo, é um ótimo exercício para fortalecer as pernas, que são os nossos motores fundamentais para andar, subir escadas, correr atrás da criançada.”

O profissional reforça que o maior vilão da disposição é o sedentarismo. O indicado é que os idosos incluam as crianças nas atividades do dia a dia. Tirar as crianças da tela – seja do computador, do celular ou da TV – pode ser difícil, mas é fundamental para a saúde mental e física. Investir em atividades lúdicas é uma boa proposta. Sair de casa pode ajudar a mudar o foco das crianças, além de ser ótimo para a saúde dos idosos.

Aurélio sugere que os avós substituam as caminhadas por passeios ao ar livre pois, na rua, a criança se obriga a olhar para o horizonte, para os pássaros, para as casas… a reparar em detalhes que não costuma ver. Além disso, ele explica que o simples fato de andar melhora a circulação, a força, a disposição e, ainda, diminui o tempo em que crianças e idosos passam sentados ou deitados.

Para quem não gosta de exercícios, Aurélio diz que criar um hábito ajuda nesse aspecto e que a maioria das pessoas prefere fazer exercícios pela manhã por ter menos distrações. Já o tempo da atividade física pode variar e se encaixar na rotina de cada um, mas o recomendado é tentar fazer, pelo menos, 15 minutos por dia.