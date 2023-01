Autocura pela psicanálise

Guilherme Bernardino é psicanalista clínico e acadêmico em psicologia, e tem um mandato como Conselheiro Municipal de Saúde em Americana, representando o terceiro setor - Foto: Estúdio Florescer - Divulgação

As origens da psicanálise remontam ao século XIX, a partir das pesquisas do Dr. Sigmund Freud sobre a psique humana. O principal objetivo é interpretar as representações mentais de uma pessoa – sonhos, desejos, pensamentos, memórias e comportamentos. Assim, o psicanalista entra em contato com o inconsciente e oferece ao paciente a possibilidade de autocura por meio da análise. Pode-se dizer que a atividade consciente do psicanalista é, portanto, oferecer as chaves da psique ao paciente.

Qualquer pessoa que busca o autoconhecimento pode se beneficiar da psicanálise, aprendendo novas formas de lidar com memórias reprimidas e traumas. Demandas como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, pânico, ideação e comportamento suicida, problemas nos relacionamentos e insatisfações com a vida podem ser tratadas através da análise.

“Ao identificar a origem de um determinado sentimento ou forma de agir, é possível iniciar o trabalho de mudança. Eu acredito que a psicanálise apresenta bons e duradouros resultados no alívio do sofrimento psíquico, auxilia na melhoria da qualidade de vida e das relações humanas. Isso porque o tratamento ajuda a pessoa a se avaliar e encontrar soluções para seus problemas cotidianos”, destaca Guilherme Bernardino.

Guilherme é psicanalista clínico e acadêmico em psicologia. Tem um mandato como Conselheiro Municipal de Saúde em Americana, representando o terceiro setor, tendo como pauta prioritária a saúde mental e a atenção psicossocial.

O profissional atende com sessões presenciais ou on-line, com chamada de voz ou vídeo, que geralmente duram em torno de 50 minutos. A frequência pode ser de uma até três vezes por semana. Pacientes também podem contar com o suporte do profissional pelo WhatsApp quando necessário.

O atendimento de Guilherme tem como diferencial o fato de ser completamente humanizado. “Meu estilo de trabalho é ouvir com atenção e acolhimento as demandas do paciente, de forma que ele se sinta confortável para falar livremente sobre o que o incomoda e receber a ajuda e orientação necessária”, explica.

“Busco oferecer a melhor experiência possível no contexto terapêutico e clínico, por isso estou em constante processo de formação e atualização profissional. Meu objetivo é ajudar o paciente na sua jornada pessoal para superar os desafios da vida, zelando sempre para oferecer a atenção, o acolhimento e o cuidado que o paciente merece”, finaliza.

Guilherme Bernardino – Psicanalista clínico

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 460 – Jardim Girassol, Americana

WhatsApp: (19) 98188-9434

Instagram: @euguilhermebernardino

Koo: @guilhermebernardino

Linkedin: linkedin.com.br/in/guilherme-bernardino

Site: guilhermebernardino.com.br