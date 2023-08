Ausência paterna gera consequências ao longo da vida

O Dia dos Pais pode ser especialmente doloroso para aqueles que, devido ao falecimento ou às diversas circunstâncias da vida, não convivem com os seus. Pensando nisso, o LIBERAL consultou psicólogos sobre as principais consequências da ausência paterna na infância e na vida adulta.

Eles também listam recomendações para os pais que desejam estreitar os laços com seus filhos.

Toda criança tem o direito de sentir-se acolhida, segura, apreciada e amada, lembra o psicólogo clínico Izaías Roberto, pós-graduando em Análise do Comportamento, que atende em Americana com a abordagem TCC (Terapia Cognitivo Comportamental). Uma negligência dos pais certamente irá influenciar no repertório, na maneira de viver e nas relações dos filhos ao longo da vida.

Negligência irá influenciar no repertório, na maneira de viver e nas relações dos filhos ao longo da vida – Foto: Adobe Stock

“Uma criança que não tem infância, tem imposições de responsabilidades desde pequena, é muito exigida e muito cobrada, quando adulta, pode desenvolver padrões inflexíveis e um alto criticismo. Será uma pessoa perfeccionista e muito auto exigente. Este é apenas um exemplo de como a negligência dos cuidadores pode causar impactos na vida adulta”, afirma.

Gilberto Garcia, psicólogo clínico, suicidologista e especialista em psicologia analítica junguiana pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que também atende em Americana, cita outras possíveis consequências da ausência paterna para a criança e ressalta que o distanciamento não é necessariamente físico. “Muitas têm um pai, mas ele não é presente em sua vida.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O pai afetivamente ausente pode levá-la a ter dificuldades ou evitar estabelecer vínculos afetivos, ter a autoestima comprometida, pois imagina ser sua culpa que o pai não lhe dedique afeto, ou considerar-se alguém cuja

presença incomoda as outras pessoas”, diz Gilberto.

Considerando que a presença não acontece obrigatoriamente “em pele e osso”, Izaías ressalta a importância de se importar, fazer contato com os filhos mesmo que através de mensagens, demonstrar que estará sempre pronto para ajudar e que deseja que eles tomem bons caminhos. “Essa demonstração de preocupação e de afeto, mesmo que distante, é estar presente”, pontua.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ambos os profissionais citam a importância de ouvir os filhos com atenção e acolher as queixas, angústias e inseguranças. Transmitir valores, participar da educação e, por outro lado, mostrar flexibilidade, brincar, dar risada e aproveitar o tempo na companhia deles são atitudes igualmente importantes.

A qualidade da convivência e do diálogo estabelecido entre pais e filhos promove o desenvolvimento cognitivo, emocional e moral da criança, além de proporcionar a eles oportunidades de aprender e se relacionar com o mundo. Segundo Gilberto, essa relação é dialética, uma vez que os pais também se beneficiam, não só pelo afeto recebido, mas também pelo aprendizado.

Pai de dois, Gilberto lembra a impossibilidade de acertar sempre. “Como pai, tenho certeza de que contribui muito, positivamente e negativamente, para a formação deles. Espero que eles entendam isso e sejam compreensivos comigo, afinal, ao mesmo tempo em que tentamos orientá-los, nos esforçamos para aprender a sermos pais.

É como diz Marcelo D2, na música ‘Lodeando’: ‘eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, eu desenvolvo e evoluo com meu pai’”.

FALTA TEMPO

Muitos pais podem se questionar sobre as alternativas possíveis para se fazerem mais presentes na vida de seus filhos, apesar de terem uma agenda de trabalho corrida ou de terem guarda compartilhada com a mãe deles. Mas vale lembrar a importância da convivência de qualidade, essencial mesmo quando não é possível em quantidade.

No primeiro contexto, o psicólogo Izaias destaca o paradoxo entre prover necessidades materiais e afetivas aos filhos. Ele recomenda reflexões sobre o legado que se deseja deixar para a família.

“Vamos supor que o pai trabalhou a vida inteira, sempre muito ocupado, sem tempo para o lazer com os filhos. 30 ou 40 anos depois, ele pode querer voltar no tempo, se divertir mais, acompanhar as primeiras palavras e passinhos, soltar pipa, jogar bola, levar no parquinho. Não há nada de errado em querer prover o melhor para a sua família, mas tudo tem que ser equilibrado, para que não venha a se arrepender no futuro”, orienta.

Já para quem vive com a guarda compartilhada, o psicólogo Gilberto lembra a importância de manter as crianças fora dos conflitos entre os pais.

“Colocá-la na posição de ter que escolher um lado nessa disputa que não é dela pode lhe trazer muito sofrimento. A criança acredita ser responsável por tudo o que acontece e pode ter a fantasia de ter sido a causadora da separação dos pais. Tomá-la como confidente complica ainda mais as coisas”, diz.

REFERÊNCIA PATERNA

O ideal é que a paternidade seja exercida pelo pai biológico, mas o psicólogo Gilberto ressalta que, na impossibilidade de isso acontecer, é importante que a criança tenha uma referência paterna, que pode ser exercida por outro adulto significativo para ela, como um tio, irmão mais velho, amigo da família ou professor.

“Muitas vezes essa função é exercida de forma consciente por este adulto. Outras vezes, a criança o ‘elege’ como referência sem que este saiba, daí a importância de estarmos sempre atentos ao nosso comportamento”, pontua.