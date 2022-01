Aumente a imunidade com alimentos naturais

Para fortalecer o sistema imunológico, prevenindo o desenvolvimento de algumas doenças e ajudar o corpo a reagir àquelas que já se manifestaram, é importante comer mais alimentos ricos em vitaminas e minerais, diminuir o consumo de fontes de gordura, açúcar e industrializados, com corantes e conservantes, e pode ser indicado tomar remédios ou suplementos que aumentam a imunidade.

Além disso, manter um estilo de vida saudável também é uma das melhores estratégias para manter o sistema natural de defesa do corpo sempre forte e eficiente e por isso é recomendado não fumar, comer alimentos saudáveis, praticar exercícios físicos leves ou moderados de forma regular, ter o peso adequado, dormir de 7 a 8 horas por noite, evitar o estresse. Estes hábitos devem ser seguidos por todos ao longo da vida, não somente em momentos em que a pessoa encontra-se doente ou com facilidade para adoecer.

A alimentação é importante para o bom funcionamento do sistema imune e os alimentos ricos em ômega-3, selênio, zinco, probióticos, vitaminas A, C e E são os mais indicados para aumentar o sistema imune, já que favorecem a produção das células de defesa do organismo de forma mais eficiente.

Algumas situações que podem causar o enfraquecimento do sistema imunológico são a má alimentação, maus hábitos de higiene, não ser vacinado quando necessário, e o hábito de fumar. Além disso, durante a gravidez é normal haver uma queda do sistema imune, que acontece naturalmente em todas as mulheres, como forma de evitar que o corpo da mãe rejeite o bebê, e durante o tratamento contra o câncer ou contra o vírus HIV.

Pessoas que possuem alguma síndrome ou outras doenças como lúpus ou desnutrição também tem naturalmente um sistema de defesa menos eficiente e ficam doentes de forma frequente. O uso de certos medicamentos, como corticoides, imunossupressores usados em caso de transplantes de órgãos, durante o tratamento para câncer ou com o uso prolongado de alguns remédios anti-inflamatórios, como a Dipirona também diminuem a imunidade do corpo.

SISTEMA IMUNE

O sistema imune é composto pela porção branca do sangue, responsável pela produção de anticorpos sempre que o organismo é exposto a algum corpo estranho, como vírus ou bactérias. Mas, também pode-se considerar que o mecanismo de defesa seja composto pela própria pele e pela secreção ácida do estômago, que neutraliza muitas vezes os microrganismos, presentes na alimentação, impedindo que se desenvolvam dentro do corpo humano.

O que caracteriza um sistema imune enfraquecido é o aumento do número de vezes em que a pessoa fica doente, apresentando gripes, resfriados e outras infecções virais como herpes, com muita frequência. Nesse caso é provável que seu corpo não esteja conseguindo produzir as células de defesa de forma eficiente, o que facilita a instalação de doenças. Nesse caso, além de estar corriqueiramente doente, a pessoa pode apresentar sintomas como cansaço, febre, e ter doenças simples que se agravam com facilidade, como um resfriado que vira uma infecção respiratória, por exemplo.

Para aumentar o sistema imune

Ômega-3: sardinha, salmão, arenque, atum, sementes de chia, nozes e linhaça;

sardinha, salmão, arenque, atum, sementes de chia, nozes e linhaça; Selênio: castanha do pará, trigo, arroz, gema de ovo, sementes de girassol, frango, pão de forma, queijo, repolho e farinha de trigo;

castanha do pará, trigo, arroz, gema de ovo, sementes de girassol, frango, pão de forma, queijo, repolho e farinha de trigo; Zinco: ostras, camarão, carne de vaca, frango, peru e peixe, fígado, gérmen de trigo, grãos integrais e frutos secos (castanha, amendoim e castanha do Pará);

ostras, camarão, carne de vaca, frango, peru e peixe, fígado, gérmen de trigo, grãos integrais e frutos secos (castanha, amendoim e castanha do Pará); Vitamina C: laranja, tangerina, abacaxi, limão, morango, melão, mamão, manga, kiwi, brócolis, tomate, melancia e batata com casca;

laranja, tangerina, abacaxi, limão, morango, melão, mamão, manga, kiwi, brócolis, tomate, melancia e batata com casca; Vitamina E: sementes de girassol, avelã, amendoim, amêndoas, pistache, manga, azeite de oliva, molho de tomate, azeite de girassol, nozes e mamão;

sementes de girassol, avelã, amendoim, amêndoas, pistache, manga, azeite de oliva, molho de tomate, azeite de girassol, nozes e mamão; Vitamina A: cenoura, babata doce, manga, espinafre, melão, acelga, pimentão vermelho, brócolis, alface e ovo;

cenoura, babata doce, manga, espinafre, melão, acelga, pimentão vermelho, brócolis, alface e ovo; Probióticos: iogurte natural, leite fermentado tipo kefir ou Yakult para manter a saúde intestinal.

A pessoa que precisa fortalecer seu sistema imune deve consumir uma maior quantidade destes alimentos, de forma diária e regular.

REMÉDIOS NATURAIS

Uma boa forma de melhorar a imunidade do corpo naturalmente é tomar um suplemento alimentar em forma de cápsulas, que podem ser compradas nas farmácias, drogarias ou lojas de produtos naturais. Alguns exemplos são:

Colostro bovino

O colostro bovino é um suplemento nutricional rico em enzimas, anticorpos e fatores de crescimento que poderia ajudar a aumentar as defesas do organismo. A dose recomendada varia entre 20 e 60 gramas por dia.

Sementes de astrágalo

O suplemento de sementes de Astragalus membranaceus é rico em flavonoides que podem ter efeitos cardioprotetores, além de ativar as células de defesa do organismo. A dose recomendada do suplemento varia entre 5 a 10 mg por dia.

Equinácea

A equinácea é aparentemente mais eficaz para combater doenças e acelerar a recuperação, principalmente em pessoas que ficam doentes com mais frequência. A dose recomendada em cápsulas pode variar entre 900 a 1500 mg por dia. No caso de ser líquida, é recomendado que seja utilizado 2,5 ml, três vezes ao dia ou até 10 ml por dia.

Extrato de própolis

O extrato de própolis possui efeitos imunomoduladores, já que estimula as células do sistema imune e, por isso, pode ser utilizado no tratamento de inflamações agudas e crônicas e em doenças do trato respiratório, úlceras na pele, periodontite e sinusite.

Como aumentar a imunidade rapidamente

Para aumentar a imunidade rapidamente deixando o corpo mais forte no combate aos agentes agressores deve-se:

Adotar bons hábitos de saúde, realizando atividade física, dormindo adequadamente e evitando situações de estresse;

Evitar o cigarro ou estar exposto ao cigarro;

Expor-se ao sol diariamente, de preferência até as 10 horas da manhã e depois das 16 horas, sem protetor solar, para aumentar a produção de vitamina D no organismo;

Evitar ao máximo fast food e alimentos industrializados e comidas congeladas como pizzas e lasanhas, por exemplo, pois contém substâncias que promovem a inflamação do organismo;

Evitar tomar remédios sem orientação médica;

Beber cerca de 2 litros de água mineral ou filtrada todos os dias.

Caso tenha alguma doença causada por vírus, como gripe, por exemplo, é importante evitar frequentar lugares públicos fechados, além de ser importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão, assim como evitar tocar os olhos, nariz e a boca com as mãos sujas.

Imunidade de bebês e crianças

A melhor forma de fortalecer o sistema imune do bebê é investindo na amamentação a livre demanda, já que o leite materno contém todos os nutrientes que permitem que o sistema imune desenvolva-se corretamente. No caso do bebê que tomam fórmulas lácteas, pode ser feita a suplementação com vitaminas e minerais necessários para o desenvolvimento adequado do sistema imunológico, dessa forma o organismo do bebê consegue produzir mais células de defesa que sejam capazes de combater agentes infecciosos como vírus e bactérias.

No caso dos bebês a partir de 6 meses é recomendado continuar a amamentação e garantir uma alimentação saudável e diversificada que inclua os alimentos mencionados anteriormente, de forma que as defesas do organismo sejam estimuladas. Além disso, é importante que as vacinas estejam em dia e sejam mantidos bons hábitos de saúde, como não fumar perto do bebê e evitar dar medicações sem a orientação do pediatra.

Receitas que fortalecem o sistema imune

Consumir sucos de frutas naturais, chás e vitaminas preparadas com frutas e vegetais também é uma boa forma de aumentar a imunidade. Algumas boas receitas são:

Suco de beterraba com cenoura

2 fatias de beterraba crua

1/2 cenoura crua

1 laranja com bagaço

1 colher de café de gengibre em pó

1/2 copo de água

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador ou mexer e tomar a seguir, de preferência sem adicionar açúcar ou coar.

Vitamina de banana com nozes

1 banana congelada

1 fatia de mamão

1 colher de cacau em pó

1 embalagem de iogurte natural sem açúcar

1 punhado de nozes

1 castanha do pará

1/2 colher de mel

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador ou mexer e tomar a seguir.

Chá de equinácea

1 colher de chá de raiz ou folhas de equinácea

1 xícara de água fervente

Modo de preparo

Colocar 1 colher de chá da raiz ou folhas da Equinácea em uma xícara de água fervente. Deixar repousar por 15 minutos, coar e beber 2 vezes por dia.