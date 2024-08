Arroz: o aliado na alimentação em busca de mais imunidade

Com as baixas temperaturas, possuir uma dieta rica em nutrientes é uma das maneiras de contribuir com sistema imunológico

A sopa é uma opção alimentar reconfortante e amplamente nutritiva, especialmente quando elaborada com ingredientes frescos e saudáveis - Foto: Catarina Bortolotto

A alimentação desempenha um papel essencial no organismo, dado que fornece os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. O que muitos não sabem é que ela também pode ser aliada da imunidade. Nesse cenário, com o inverno e o sistema imunológico trabalhando para combater as doenças respiratórias, aumentar o cuidado com as comidas ingeridas pode trazer diversos benefícios.

Por mais que alguns alimentos sejam conhecidos por auxiliar diretamente no sistema imunológico, a nutricionista Vanessa Costa Berardinelli frisa que é preciso olhar para a alimentação de maneira ampla, garantindo que ingredientes de todas as áreas estejam sendo consumidos. “A imunidade não é fortalecida com a ingestão de comidas específicas, precisamos manter uma boa saúde no geral. Se você tem deficiência nutricional, a imunidade fica mais baixa e não consegue agir tão bem na defesa de infecções”, explica

De sabor neutro, o arroz é essencial para quem busca melhorar a imunidade por meio da alimentação, pois possui uma enorme versatilidade na cozinha, uma vez que pode ser servido junto de diversos acompanhamentos. Além disso, por ser um carboidrato, fornece a energia necessária para que o corpo desempenhe as suas funções necessárias. “Outra curiosidade é que o grão também é formado por outros nutrientes, como fósforo, potássio, magnésio e fibras. Desta maneira, em conjunto com outros alimentos, pode formar pratos ricos e saudáveis”, destaca a nutricionista.

Para que o cereal chegue com o máximo de nutrientes possível na mesa de milhares de brasileiros, as empresas que fazem o seu beneficiamento desempenham um importante papel. No caso das catarinenses, conforme ressalta o presidente do Sindicato das Indústrias de Arroz de Santa Catarina, Walmir Rampinelli, inúmeros cuidados são tomados durante a cadeia produtiva. “Estamos atentos desde a semente utilizada pelos agricultores, até na modernização dos maquinários utilizados nesses processos. Queremos que os consumidores tenham acesso ao melhor cereal possível”, evidencia.

Acompanhamentos

Entre os acompanhamentos do arroz, uma boa maneira de contribuir para o fortalecimento do corpo – este importante conjunto de órgãos, tecidos, glândulas e células -, é a partir da ingestão de alimentos ricos em ômega 3, como peixes e algas; vitamina C, presente em diversas frutas; selênio, obtido nas oleaginosas, como a castanha-do-pará; e zinco, por meio das carnes, leguminosas e cereais. Além disso, outra vitamina importante é a D, que pode ser conseguida por meio da exposição solar.

Sopa como refeição

A sopa é uma opção alimentar reconfortante e amplamente nutritiva, especialmente quando elaborada com ingredientes frescos e saudáveis. Ao combinar o arroz com legumes, proteínas magras e um o caldo à base de vegetais, cria-se uma refeição completa, contribuindo para a obtenção de uma dieta equilibrada.

Além disso, essa preparação permite a inclusão de ervas e especiarias que não apenas adicionam sabor, mas também oferecem benefícios para a saúde. Ingredientes como alho, gengibre e cúrcuma têm propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias que podem fortalecer ainda mais o sistema imunológico.

