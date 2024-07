Aproveite as férias escolares das crianças e incentive a leitura

A leitura é uma maneira saudável de afastar as crianças das telas - Foto: Adobe Stock

O Ministério da Saúde divulgou, no final de 2023, um estudo realizado pelo Projeto Pipas (Primeira Infância Para Adultos Saudáveis) que revelou que 24% das crianças menores de 5 anos não possuem livro infantil ou de figuras em casa, e 33% delas passam mais de duas horas por dia em frente a telas de TV, tablet ou smartphone.

A pesquisa analisou informações de mais de 13 mil crianças, de 0 a 5 anos, em 13 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

O uso excessivo de telas está associado ao aumento da depressão e ansiedade entre crianças, conforme estudos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). E, durante as férias, a tendência é que as crianças passem ainda mais tempo em frente às telas. Para combater isso, é essencial proporcionar outros estímulos mais saudáveis, como a leitura.

“A leitura é uma atividade analógica, tem um ritmo mais lento e respeitoso em relação ao desenvolvimento das crianças. Em contraposição à superestimulação do cérebro experimentada com o uso excessivo das telas, a leitura não agita ou sobrecarrega as crianças, mas acalma e aquieta a mente para que os aprendizados se consolidem de maneira apropriada”, explica Sarah Helena, psicóloga e curadora da Leiturinha, maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil.

As férias escolares são uma excelente oportunidade para introduzir a leitura na rotina das crianças mais velhas. Durante esse período, elas podem deixar de lado a ideia de “leitura obrigatória” e passar a enxergar os livros como uma forma de lazer.

Segundo Sarah, se a criança já está imersa no mundo digital, é essencial que o convite para a leitura aconteça em um momento de calma, evitando interromper atividades como jogos ou vídeos. “A leitura não deve ser vista como uma punição ou um meio de limitar o acesso às telas, mas sim como uma proposta agradável e relaxante”, enfatiza.

Além disso, é importante considerar o nível de habilidade leitora de cada criança para que a experiência seja enriquecedora. Para ajudar os pais nessa tarefa, Sarah sugere três livros adequados para diferentes estágios de desenvolvimento.

Confira as dicas!

Oficina da Beca [Original Leiturinha]

Autor: Rodrigo Cordeiro

Rodrigo Cordeiro Ao acompanhar a trajetória de Beca, uma menina muito criativa, os leitores brincantes, que estão descobrindo os livros, têm a oportunidade de conhecer uma personagem única que transforma os mais variados materiais do dia a dia em peças incríveis. Ao transformar materiais que seriam descartados, Beca conduz as crianças para um mundo de magia, imaginação e criatividade.

Neste livro se esconde uma traça [Original Leiturinha]

Autoras: Maria Amália Camargo e Ana Matsusaki

Maria Amália Camargo e Ana Matsusaki Ideal para leitores iniciantes, que estão em processo de alfabetização, o livro traz, de forma lúdica, a história de uma traça escondida em suas páginas que, aos poucos, pode consumir todo o texto da obra, propondo às crianças e às suas famílias uma experiência estimulante.

Para onde vai o que se perde? [Original Leiturinha]

Autoras: Maria Silvia Camargo e Heloisa Perucello

Maria Silvia Camargo e Heloisa Perucello O livro, voltado para leitores fluentes, que já conseguem exercer a habilidade de leitura de forma mais autônoma, acompanha a história de Laura, que se vê em apuros ao perder um objeto importantíssimo. Determinada, a menina se junta ao seu amigo Cadu para recuperá-lo. Em meio a criaturas incomuns e desafios fantásticos, a dupla descobre que as coisas mais importantes não são aquelas que se perdem, mas sim as que se encontram ao longo do caminho.

Dicas para incentivar a leitura nas crianças

Crie um ambiente de leitura aconchegante

Escolha um cantinho tranquilo e bem iluminado da casa para ser o espaço de leitura. Coloque almofadas, tapetes e uma estante com livros ao alcance das crianças.

Dê o exemplo

As crianças aprendem pelo exemplo. Se os pais têm o hábito de ler, é mais provável que as crianças também desenvolvam o gosto pela leitura. Leia junto com seu filho e mostre entusiasmo pelas histórias.

Faça da leitura um momento divertido

Transforme a leitura em uma atividade prazerosa, não em uma obrigação. Use vozes diferentes para os personagens, faça perguntas sobre a história e deixe a criança participar ativamente.