Aprenda a lidar com a agressividade das crianças

A infância é um período de descobertas e experiências. Dependendo da fase de desenvolvimento, a agressividade pode se manifestar de diferentes formas e normalmente os comportamentos se tornam motivo de muita frustração para os pais.

Nestes contextos, é importante que as famílias compreendam que as emoções aparentemente negativas, como a raiva, são completamente naturais, afirma Felipe Colombini, psicólogo especialista em orientação parental e atendimento de crianças, jovens e adultos, que atua em São Paulo. “No contexto da agressividade infantil, os adultos precisam tomar cuidado para não reagir mal a esses sentimentos”, aconselha.

Para as crianças, a agressividade pode se revelar de diferentes formas, a depender do contexto familiar e da fase de desenvolvimento. “Existem comportamentos agressivos externalizantes, como xingamento e agressões, ou internalizantes, que se resumem a isolamento e tristeza”, explica o especialista.

“Ações externalizantes são mais comuns; porém, em ambientes muito punitivos acontece muito o sentimento se internalizar, o que dificulta o diagnóstico e tratamento dos pequenos”, afirma o psicólogo.

O especialista destaca que normalmente a agressividade infantil pode ser considerada normal, já que as crianças ainda não têm capacidade de autocontrole desenvolvida. Ela se torna um problema sério, no entanto, quando os adultos respondem ao sentimento negativo dos pequenos de forma ainda mais belicosa, com dureza e cólera, criando um ciclo vicioso que traz prejuízos para todo o círculo familiar. “Os pais precisam ter uma postura acolhedora e aberta para entender os motivos da irritação do filho. É fundamental dialogar e ensinar a criança a identificar e lidar com seus próprios impulsos de maneira saudável”, diz Colombini.

“Outro ponto importante é evitar expor o pequeno a ambientes e situações violentas, evitando que ele aprenda, de forma errônea, que a agressividade é uma maneira aceita e correta de se lidar com certas situações”, comenta o orientador parental.

Caso os pais sintam que a criança necessita de apoio para superar a fase, é importante buscar ajuda de psicólogo ou psiquiatra. “A orientação parental, nesses casos, também pode ajudar bastante os pais a lidarem com a situação”, completa.

Literatura para lidar com conflitos familiares

Quando o assunto é briga entre irmãos, e se, ao invés de tentar intermediar os conflitos, pais e cuidadores convidassem as crianças à reflexão sobre a importância da união? No livro infantojuvenil “Afonso & Martim”, o escritor paulistano Pedro Santos tece um enredo fantástico para mostrar como o amor entre irmãos pode se tornar uma força transformadora em um mundo caótico e desordenado.

Na história, os irmãos Afonso e Martim são transportados misteriosamente para um deserto e precisam resgatar o pai sequestrado. Nesta jornada, enfrentam monstros e terão que confiar um no outro para que tudo dê certo.

Dividido em 18 capítulos, que simbolizam os anos até a maioridade, a leitura traz a oportunidade de pais e filhos discutirem temas sérios e fortalecerem a saúde emocional. Luto, mágoas, coragem, esperança, e outros sentimentos poucas vezes verbalizados pelos jovens são abordados e contribuem para reforçar a importância da união familiar, sobretudo nos momentos difíceis. A publicação pode ser encontrada pela Editora Urutau e Amazon.