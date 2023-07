Aplicar gelo ou bolsa térmica: o que é melhor para dor no quadril?

Quando se trata de aliviar a dor no quadril, muitas vezes nos deparamos com a dúvida: é melhor aplicar gelo ou usar uma bolsa térmica? Para nos ajudar a entender qual é a melhor abordagem, conversamos com o Dr. David Gusmão, especialista em ortopedia e quadril..

O calor e o frio são métodos amplamente utilizados no tratamento de articulações afetadas pela artrose e outras condições dolorosas. O Dr. David explica quando e como utilizar essas técnicas para aliviar a dor de forma eficaz.

“Quando um paciente sente dores após um longo período de caminhada ou exercícios físicos intensos, é recomendável aplicar calor na região. Isso pode ser feito através de uma bolsa de água quente colocada sobre a área afetada ou até mesmo desfrutando de um banho quente relaxante”, indica o médico, já que o calor ajuda a relaxar os músculos e proporciona alívio para as articulações doloridas.

Por outro lado, o frio é mais indicado quando há um quadro inflamatório agudo, como ocorre após um trauma ou atividades físicas intensas. O profissional ressalta que é importante proteger a pele e não aplicar gelo diretamente no local, para evitar danos.

“Em situações de caminhadas intensas, jogos esportivos ou exageros em atividades físicas, é aconselhável aplicar uma bolsa de gelo envolvida em um pano sobre o quadril. O frio ajuda a reduzir o inchaço e a inflamação, proporcionando alívio”, acrescenta David.

É importante destacar que cada caso é único, e a escolha entre o uso de calor ou frio para aliviar a dor no quadril deve ser baseada na avaliação médica e nas condições específicas do paciente. Por isso, é fundamental consultar um ortopedista ou fisioterapeuta para obter um diagnóstico preciso e orientações adequadas. O especialista enfatiza que essas técnicas de aplicação de calor ou frio são complementares e podem ser usadas em conjunto com outros tratamentos, como fisioterapia, medicamentos e exercícios específicos para o fortalecimento da musculatura do quadril.

Com essas informações, você poderá tomar decisões mais conscientes sobre o alívio da dor no quadril e desfrutar de uma vida mais confortável e ativa.