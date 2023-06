Apesar das restrições, anabolizantes continuam sendo receitados

Além dos sérios riscos à saúde, não há nenhuma comprovação científica dos benefícios e da segurança do uso de anabolizantes - Foto: Drobotdean_Freepik

A prescrição de anabolizantes para fins estéticos e melhora do desempenho esportivo está proibida desde abril deste ano pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Além dos sérios riscos à saúde, não há nenhuma comprovação científica dos benefícios e da segurança. Apesar disso, eles continuam sendo receitados e, segundo médicos, o número de pacientes com graves complicações não para de crescer.

“Tenho recebido cada vez mais casos encaminhados por cardiologistas, hepatologistas e psiquiatras”, observa o endocrinologista Clayton Macedo, que coordena o núcleo de Endocrinologia do Exercício e do Esporte no Hospital Israelita Albert Einstein e o Serviço de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Essas complicações, muitas vezes, são irreversíveis e potencialmente fatais.” Confira a seguir perguntas e respostas sobre o uso de anabolizantes:

Se a pessoa anda muito cansada, a testosterona pode ajudá-la a se sentir melhor?

A fadiga crônica é um quadro que, apesar de frequente, é muito complexo e pode ser causado por inúmeros fatores – desde hábitos de sono, condições metabólicas, cardiovasculares, psicológicas e estilo de vida. É preciso realizar uma investigação detalhada das causas para chegar a um diagnóstico adequado e ao tratamento correto. A testosterona não é a solução em nenhum caso.

Os efeitos colaterais dos anabolizantes são pequenos e reversíveis?

Pelo contrário, não há dose segura para o uso dessas substâncias, e a lista de efeitos colaterais é longa, pois afetam vários sistemas. No cérebro, podem levar ao aumento da agressividade, chegando a quadros mais graves, como alucinações. Eles alteram a composição corporal, facilitando o acúmulo de gordura abdominal e visceral, causando fragilidade nos tendões e aumentando o risco de ruptura. Nos homens, pode ocorrer o desenvolvimento das mamas e a redução dos testículos, enquanto nas mulheres há crescimento dos pelos corporais, engrossamento da voz e aumento do clitóris. Em todos os casos, há riscos cardiovasculares, de infertilidade, queda na libido, aumento do colesterol, além de serem tóxicos para o fígado, entre outros. Alguns danos são reversíveis, mas o processo de “desmame” pode ser muito difícil. Outros efeitos colaterais podem ser irreversíveis e até fatais.

Estudos mostram que a testosterona melhora a massa muscular. Como ela diminui gordura e aumenta músculos, pode ser usada para tratar obesidade e reduzir principalmente a gordura abdominal?

Embora a testosterona aumente a massa muscular, os estudos mostram benefícios apenas em pacientes específicos, com quadros graves de caquexia (uma condição médica caracterizada por perda de peso, perda de massa muscular e fadiga extrema em pessoas que estão gravemente doentes) ou queimaduras, e que usaram doses farmacológicas do hormônio. Ainda assim, não há dados de segurança e de desfechos a longo prazo.

Se as mulheres podem tomar pílula ou fazer Terapia de Reposição Hormonal (TRH), por que não podem tomar esteroides?

Os riscos são conhecidos e as contraindicações devem ser respeitadas. A TRH é feita com estrógeno e, em alguns casos, progesterona. Na menopausa, o estrógeno despenca causando os efeitos negativos como secura vaginal, aumento do colesterol, diminuição da libido, entre outros. A testosterona não faz parte da reposição hormonal da mulher pois ela não está associada a nenhum sintoma negativo.

Se as pessoas trans podem usar hormônios, por que eles não podem ser usados com fins estéticos por outras pessoas?

O uso de hormônios por pessoas trans é uma intervenção médica legítima, com amplo respaldo de recomendações científicas. São casos muito específicos em que os benefícios superam os riscos. Mas deve ser feito por profissionais especialistas em diversas áreas, sempre sob grande supervisão. E a intervenção só é realizada após intensa avaliação. O uso de esteroides anabolizantes com fins estéticos tem riscos graves e imprevisíveis para a saúde e podem até ser fatais.

Se a taxa de hormônios cai com a idade, por que não se pode aumentar a dose deles?

O corpo envelhece como um todo. Não adianta colocar doses de hormônio de um jovem num corpo de idoso porque os desfechos serão diferentes. Se a dosagem hormonal está normal para a idade, deve-se procurar outras causas para as queixas do paciente, como anemia, obesidade, diabetes ou até mesmo câncer. Dar hormônio a quem não precisa poderá mascarar outras doenças e até dificultar o diagnóstico e o tratamento.

O implante usado para liberar os hormônios (também conhecido como “chip da beleza”) é feito sob medida e customizado a partir do quadro do paciente. Ele seria uma alternativa?

O único implante aprovado pelas autoridades sanitárias é um contraceptivo específico. Os outros não são aprovados. Por isso, não se conhece exatamente sua composição, a dosagem, nem as informações farmacocinéticas. Muitas vezes levam uma mistura de hormônios e até metformina, um medicamento para diabetes que não tem indicação de uso subcutâneo. Vale lembrar que os implantes hormonais têm ação anabolizante e podem causar os mesmos efeitos colaterais virilizantes dos demais derivados da testosterona.

Pode-se usar anabolizantes desde que com acompanhamento adequado dos efeitos colaterais?

Como a prescrição é proibida para fins estéticos e não há estudos que atestem a segurança e eficácia para melhora do desempenho esportivo, os profissionais que receitarem não têm embasamento científico para nortear sua prática.

Fonte: Agência Einstein