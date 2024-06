Ansiedade infantil: o que os pais precisam saber

A ansiedade na criança pode se manifestar de diversas formas - Foto: Adobe Stock

A saúde mental tem sido cada vez mais discutida, especialmente após o aumento de casos de ansiedade e depressão ocasionados pelo isolamento social no auge da pandemia. Mas não são apenas adultos que sofrem disso: crianças também. A ansiedade infantil, bem como a depressão, são crescentes nessa faixa etária.

“Aparentemente, temos tido mais relatos de ansiedade infantil. Não sabemos se é um aumento motivado por outros fatores como supervalorização do diagnóstico ou mesmo uma questão de que as pessoas estão indo mais ao médico, diferente do que acontecia há alguns anos. De qualquer maneira, temos associado essa alta de casos ao uso de redes sociais, jogos e telas”, comenta Julio Renó Sawada, psiquiatra, médico assistente do Protaia (Programa Transtornos de Ansiedade na Infância e Adolescência) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

A médica psiquiatra e docente do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Karina Diniz Oliveira, explica que a ansiedade na criança pode se manifestar de diversas formas como medo de ficar longe dos pais, choro para ir à escola ou a eventos que envolvam socialização, aumento do consumo de alimentos, agitação e prejuízo da atenção. “Muitas vezes, crianças chegam ao consultório com prejuízo da atenção e, ao realizarmos a entrevista, percebemos um quadro ansioso”, diz Karina.

Segundo Sawada, a ansiedade é uma reação natural frente a uma ameaça presente. No entanto, quando a ansiedade ou o medo se tornam desproporcionais ou persistem mesmo após o fim do “perigo” ou da “ameaça”, isso gera um comprometimento significativo na vida da criança, que pode começar a ter problemas na escola ou até mesmo não querer frequentá-la, enxergando a instituição como um ambiente ameaçador.

Karina enfatiza que a ansiedade não pode acarretar em perdas ou prejuízos para a criança ou em sofrimento. “Estados crônicos de ansiedade não são saudáveis. É diferente da ansiedade que pode surgir em véspera de eventos muito esperados, como aniversário, viagem, passeio, que não se estendem após o evento e não impedem que a criança o aproveite”, explica.

O transtorno de ansiedade pode ser consequência de um gatilho como a criança ter vivido uma situação traumática, viver em uma condição social desfavorável, em uma família com brigas ou ser filha de pais ansiosos. “São fatores de risco que podem desencadear um quadro de transtorno de ansiedade, mas não são todos os casos que têm gatilhos”, afirma Sawada.

Sintomas e diagnóstico – Na maioria dos casos de ansiedade infantil, psiquiatras e psicólogos não são procurados no início. Isso porque as crianças apresentam sintomas que podem ser sinais de outras doenças como dor de cabeça, dor no peito, no corpo, de barriga, tontura, palpitação, tremores, falta de ar, suor, dificuldade para engolir e dificuldade de sono.

“Então, muitas vezes são queixas que levam à procura de um clínico ou pediatra”, comenta o psiquiatra da USP.

De acordo com a professora da Unicamp, crianças a partir de 3 e 4 anos já podem sofrer de ansiedade. “Cabe ao profissional realizar entrevistas com pais, cuidadores e educadores para verificar tanto o comportamento da criança nos diferentes ambientes quanto tentar esclarecer motivos que possam levá-la a desenvolver ansiedade”, explica.

O diagnóstico é baseado na avaliação da criança e na história coletada com pais e pessoas que convivem com ela, como cuidadores e educadores. “É importante que ela seja avaliada por um profissional especializado em saúde mental. Nem sempre quadros de ansiedade demandam o uso de medicação e a criança costuma responder muito bem tanto a psicoterapias específicas para as diversas faixas etárias quanto a eventuais alterações ambientais que possam ser desencadeadoras de ansiedade”, compartilha Karina.

Tratamento e prevenção – Segundo Sawada, os transtornos de ansiedade mais frequentes em crianças e adolescentes são o transtorno de ansiedade de separação, as fobias específicas e o transtorno de ansiedade social. Agorafobia e transtorno do pânico são menos comuns durante a infância, aumentando durante a adolescência.

“É importante que a criança seja diagnosticada e tratada para evitar prejuízos no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. O transtorno de ansiedade é fonte de sofrimento para a criança e deve ser abordado adequadamente por um profissional que realize a orientação dos adultos que convivem com a criança”, conclui Karina.