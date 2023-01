Ansiedade e estresse: como enfrentá-los

Especialistas garantem ser possível manter uma vida serena, mesmo com a correria do dia a dia

Foto: Image by pch.vector on Freepik Para o psicanalista clínico Guilherme Bernardino, as pessoas precisam saber o momento de “parar e repousar” -

A ansiedade e o estresse estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Em meados de 2019, segundo alerta da OMS (Organização Mundial de Saúde), cerca de 1 bilhão de pessoas, no mundo, viviam com algum transtorno mental, sendo que a ansiedade representava 31%.

Estudo científico publicado em 2 de março deste ano, também pela organização, mostra que a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25% apenas no primeiro ano de pandemia da Covid-19.

No mês de outubro, o Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) também manifestou preocupação com a saúde mental da população, em comunicado intitulado “Brasil vive uma segunda pandemia, agora na Saúde Mental”.

Diante deste cenário, parece impossível alcançar equilíbrio emocional. Mas especialistas ouvidos pelo LIBERAL garantem que tem, sim, como manter uma vida tranquila, serena, mesmo com toda ansiedade e estresse do dia a dia.

Segundo o psicanalista clínico Guilherme Bernardino, o estresse, assim como a ansiedade, está relacionado a diversos fatores e pode variar de intensidade de pessoa para pessoa. “Podemos definir o estresse como uma reação natural do organismo, por meio da produção de hormônios, especialmente a adrenalina, possibilitando ao indivíduo reagir em determinado evento ou acontecimento”, explica.

De acordo com o especialista, apesar de ser uma condição natural de fuga ou luta, quando constante ou em excesso, o estresse pode contribuir para o desencadeamento de doenças, síndromes ou transtornos. Já a ansiedade, afirma, é uma reação natural de medo do ser humano que o prepara para situações de perigo real. Quando em condições normais é encarado como vital para a manutenção da vida. Já o transtorno de ansiedade é caracterizado principalmente pelo excesso de medo, de forma generalizada para as situações que apresentam um perigo irreal.

“Não é errado dizer que a ansiedade pode ser considerada uma experiência contínua de estresse. Mas é importante salientar que nem todas as pessoas que convivem com o estresse, desencadeiam quadros de ansiedade ou transtornos ansiosos”, enfatiza.

A psicóloga Érika Penha diz que a ansiedade e o estresse podem ser tanto do bem como do mal. “Ambos fazem parte da vida. Costumo dizer que existe a ansiedade do bem, que é quando nos faz crescer na vida e a do mal, que requer tratamento. O mesmo acontece com o estresse. Tem aquele que faz com que uma pessoa que tem dificuldade em cumprir horários, por exemplo, chegue na hora. E aquele que é o potencializador da ansiedade”.

Vida equilibrada. Para o psicanalista clínico, as pessoas precisam saber o momento de “parar e repousar”. “Quando tudo parecer ‘girar’ em torno do trabalho, por exemplo, talvez seja hora de parar e analisar as expectativas, os pontos positivos e negativos e a partir daí adotar estratégias que possam remediar a situação, podendo ser mudanças de percepções ou mesmo de comportamento e hábitos de vida”, afirma.

Guilherme também diz ser fundamental a ajuda de um profissional da saúde mental, que poderá auxiliar no entendimento da origem e manutenção dos fatores de ansiedade e estresse e assim contribuir para o desenvolvimento do bem-estar e qualidade de vida.

17 dicas para alcançar equilíbrio emocional

Autoconhecimento (identificar pensamento e sentimentos)

Fazer exercícios de respiração

Atividades físicas

Praticar um hobby

Ter um sono de qualidade e duração adequada

Momentos de relaxamento

Meditação e silêncio

Manter contato com a natureza

Manter uma alimentação saudável (investir em peixes, chás de erva cidreira e erva doce)

Organizar os afazeres

Ter cuidado e responsabilidade para não assumir mais compromissos do que da conta de realizar

Evitar pensamentos negacionistas

Afastar-se de ambientes, ocasiões ou situações que geram estresse

Evitar uso de cafeína, álcool e nicotina

Ler livros

Evitar o uso de celular em excesso

Fazer terapia

Fonte: Psicanalista clínico Guilherme Bernardino e psicóloga Érika Penha