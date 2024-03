Alimentos que são bons para o coração também podem ser bons para o cérebro

Pesquisa sugere que a capacidade de maximizar o funcionamento da memória pode ter relação com aquilo que comemos. Seguir um plano alimentar que forneça uma seleção mais saudável de gorduras dietéticas e uma variedade de alimentos vegetais ricos em fitonutrientes pode afetar positivamente a sua saúde. Os fitonutrientes são substâncias encontradas em certas plantas que, ao que tudo indica, podem ser benéficos para a saúde humana, além de ajudar a prevenir certas doenças.

Ainda há muito a aprender sobre o que compõe uma dieta saudável para o cérebro. Os estudos estão descobrindo que o que é bom para o coração também pode ser bom para o cérebro. Assim, a melhor aposta para ter boa memória é deixar de lado as gorduras não saudáveis e não se esquecer de diversificar o cardápio alimentar baseado em vegetais.

As frutas silvestres têm um elevado índice de antioxidantes que podem proteger o cérebro contra os danos oxidativos, além de evitar o envelhecimento precoce e a demência que afeta a memória. Os mirtilos são uma rica fonte de antocianina e outros flavonoides que podem melhorar o funcionamento do cérebro. As uvas são cheias de resveratrol, um composto que fortalece a memória. As uvas Concord são ricas em polifenóis cujo potencial é estimular o funcionamento do cérebro.

A melancia tem uma alta concentração de licopeno, um outro antioxidante poderoso. Também é uma ótima fonte de água pura, o que beneficia o cérebro. Mesmo um caso leve de desidratação pode reduzir a energia mental e prejudicar a memória.

Os abacates são frutas ricas em gordura monoinsaturada, que melhora o funcionamento da memória ao ajudar a melhorar os níveis de colesterol sanguíneo quando a fruta é consumida em moderação no lugar das gorduras saturadas.

As beterrabas são ricas em nitratos, um composto natural que pode dilatar os vasos sanguíneos, possibilitando que mais sangue oxigenado chegue ao cérebro.

Verduras escuras e folhosas são conhecidas por seus antioxidantes, como a vitamina C. Elas estão demonstrando que são capazes de reduzir a perda de memória em decorrência do avanço da idade. As folhas verdes são ricas em folato, que pode melhorar a memória e diminuir a inflamação e aumentar a circulação sanguínea para o cérebro.

Trigo partido, cuscuz integral, grão-de-bico, aveia, batata-doce e feijão preto são exemplos de carboidratos complexos. Como as células cerebrais funcionam com glicose derivada de carboidratos e não a armazenam em excesso, elas precisam de um suprimento constante de glicose. Os carboidratos complexos são o alimento preferido do cérebro. Eles fornecem um suprimento de glicose lento e constante. Eles levam mais tempo para metabolizar e têm um alto índice de folato, a vitamina B que estimula a memória.

Peixes gordurosos, como o salmão, truta, cavalinha, arenque, sardinhas e arenque defumado são ricos em ácidos graxos ômega-3 saudáveis para o coração. Há evidências de que eles melhoram a memória quando são consumidos uma ou duas vezes por semana. Os ácidos graxos ômega-3 não afetam o colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e podem reduzir os triglicerídeos.

Os mariscos e crustáceos, como ostras, mexilhões, amêijoas, caranguejos, camarões e lagostas são ótimas fontes de vitamina B12, um nutriente que contribui para a prevenção da perda de memória.

O azeite fornece gordura monoinsaturada, que pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL quando usado no lugar da gordura saturada ou trans. O azeite de oliva extravirgem é o tipo de azeite menos processado e com os maiores níveis compostos de antioxidantes protetores.

As oleaginosas, como as nozes, são uma fonte de ácidos graxos ômega-3. Eles reduzem os triglicerídeos, melhoram a saúde vascular, ajudam a moderar a pressão arterial e diminuem a coagulação sanguínea.

As sementas de cacau são uma rica fonte de antioxidantes flavonoides, que são especialmente importantes para evitar os danos resultantes do colesterol LDL, proteger o revestimento arterial e evitar a formação de coágulos sanguíneos. O cacau também contém arginina, um composto que aumenta a dilatação dos vasos sanguíneos.

Alecrim e hortelã são da mesma família de ervas. Há evidências de que o alecrim aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorando a concentração e a memória. Descobriu-se que o aroma de hortelã-pimenta melhora a memória.

As sementes de gergelim são uma fonte rica do aminoácido tirosina, que é usado para produzir dopamina, um neurotransmissor responsável por manter o cérebro alerta e a memória saudável. As sementes de gergelim também são ricas em zinco, magnésio e vitamina B6, que são outros nutrientes envolvidos no funcionamento da memória.

Há evidências de que o açafrão afeta positivamente as pessoas com doença de Alzheimer leve a moderada.

Fazer as modificações no estilo de vida para controlar os níveis de colesterol, glicemia e pressão arterial, além de evitar o tabagismo, fazer caminhadas diariamente e manter o peso dentro de um limite saudável podem ajudar a preservar o funcionamento da memória.

Fonte: Mayo Clinic