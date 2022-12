Alimentos que podem beneficiar a saúde dos vasos sanguíneos

Não é segredo para ninguém que no final de ano as pessoas ficam mais propensas a ganhar alguns quilinhos, já que é uma época de muitas festas e confraternizações, ou seja, é difícil manter a dieta. Um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine, mostra que as pessoas realmente tendem a engordar durante as festas de final de ano, bem no verão.

O problema é que isso está diretamente ligado com a saúde dos vasos sanguíneos, estruturas tubulares por onde o sangue circula, presentes em todo o organismo, muito importante para o corpo como um todo. Por isso, a saúde vascular deve ser prioridade, sendo essencial entender como a alimentação pode ter impacto sobre ela, de acordo com Vivian Helena Barão, angiologista e cirurgiã vascular.

A médica explica que a alimentação pode beneficiar a saúde dos vasos, de forma que alguns alimentos específicos são altamente recomendados nesse sentido, podendo favorecer a circulação sanguínea e, consequentemente, melhorando a saúde e a estética. Saiba que alimentos são esses.

Pimenta caiena

Também conhecida como pimenta-de-caiena ou pimenta-de-cayenne, contém grande quantidade de um composto chamado capsaicina, o qual ajuda na redução do nível de gordura no sangue. Além disso, ajuda a relaxar os músculos dos vasos, consequentemente, facilitando a circulação sanguínea, o que beneficia também a pressão arterial, ajudando em sua regulação. “Consumir pimenta pode favorecer a saúde do sangue, além de ter efeito anti-inflamatório, assim, fortalecendo a imunidade”, comenta a especialista. Há diversas formas de utilizar a especiaria, por exemplo, no preparo de alimentos, como carnes, em cápsulas de suplementação e infusão/chá.

Beterraba

A raiz tuberosa de cor roxa é excelente para a saúde vascular também, pois é rica em nitrato, o qual é vasodilatador, ou seja, melhora o fluxo sanguíneo. Outros benefícios do nitrato presente na beterraba são: a redução da pressão arterial e a redução do estresse oxidativo. Segundo a dra. Vivian, a beterraba pode ser incluída na dieta diariamente, em saladas, sucos ou como for de preferência do paciente. Ainda, a raiz em questão é uma grande fonte de ferro, assim, diminui o risco de anemia.

Cebola

Fonte de flavonóides, um tipo de antioxidante, a cebola melhora a circulação do sangue, fazendo com que o fluxo sanguíneo aumente. Nesse sentido, é um alimento anti-inflamatório, portanto, seus benefícios para a saúde de forma geral são múltiplos. “Incluir a cebola na alimentação pode beneficiar não apenas a saúde vascular, mas a saúde do organismo por completo”, reitera Vivian.

Frutas cítricas e vermelhas

As frutas cítricas, bem como as vermelhas (em inglês, chamadas de “berries”), são enormes fontes de antioxidantes. Sendo assim, elas não apenas combatem o estresse oxidativo, o que ajuda na saúde e aparência da pele e no fortalecimento da imunidade, como também auxiliam na circulação do sangue no corpo, de forma que elas fortalecem a parede dos vasos sanguíneos, reduzindo risco de doenças relacionadas a essa questão. As frutas que mais beneficiam a saúde vascular são mirtilo, morango, amora, framboesa, cranberry e laranja.

Peixes ricos em gorduras boas

Gorduras boas, como o ômega-3, são também anti-inflamatórias, por isso, peixes gordurosos, como é o caso do salmão, por exemplo, são muito bons para a saúde sanguínea. Se consumido em quantidades adequadas, ele pode ajudar a manter as artérias limpas e livres de acúmulo de gordura. “Incluir o salmão na dieta pode ajudar também no emagrecimento, mas, principalmente, ele é ótimo para a saúde do coração”, reitera a angiologista.