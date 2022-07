Alimentos que podem ajudar a melhorar o funcionamento do intestino

Você sabia que a saúde intestinal é capaz de influenciar o funcionamento do nosso organismo? O intestino, considerado o nosso segundo cérebro, desempenha funções muito importantes para a manutenção da nossa saúde e também disposição. Por essa razão, o cuidado com o sistema digestivo faz toda a diferença na nossa vida.

Para driblar os sintomas de desconforto no trânsito intestinal, é preciso investir em uma alimentação equilibrada. Existem alguns alimentos que, quando consumidos, podem ajudar a regular a flora intestinal e promover a saúde digestiva.

A nutricionista do Comitê Umami, Mariana Rosa, sugere apostar em alimentos umami, como a cenoura crua, que é fonte de betacaroteno (precursor de vitamina A), de fibras e de compostos bioativos, e o tomate, que possui fibras e compostos antioxidantes (como o licopeno). “Os alimentos umami conferem mais sabor às preparações de pratos leves e nutritivos. Isso acontece porque são ricos em proteínas e no aminoácido glutamato. Este aminoácido é fonte de energia para as células intestinais. 95% do glutamato ingerido é metabolizado no intestino”, explica.

Pensando em ajudar a montar um cardápio variado e cheio de sabor, a nutricionista selecionou cinco alimentos umami para você incluir na sua rotina:

Espinafre: folhas de cor verde-escura possuem fibras insolúveis que favorecem o bom funcionamento intestinal.

Batata doce: tubérculos de baixo índice glicêmico contém um tipo de carboidrato interessante que ajuda no bom funcionamento intestinal, evita picos de glicemia e gera mais saciedade.

Cenoura crua: fonte de betacaroteno (precursor de vitamina A), de fibras e de compostos bioativos, antioxidantes interessantes para a saúde que também contribuem para o bom funcionamento do intestino.

Tomate: rico em fibras e compostos antioxidantes, como o licopeno, que também pode ajudar a evitar desconfortos intestinais. Caso tenha diverticulite, lembre-se de evitar as sementes e a casca, consuma apenas a polpa do tomate.

Frango: além de umami, a proteína é leve, sem alto teor de gordura.

UMAMI

É o quinto gosto básico do paladar humano, descoberto em 1908 pelo cientista japonês Kikunae Ikeda. Foi reconhecido cientificamente no ano 2000, quando pesquisadores da Universidade de Miami constataram a existência de receptores específicos para este gosto nas papilas gustativas. O aminoácido ácido glutâmico e os nucleotídeos inosinato e guanilato são as principais substâncias umami. As duas principais características do umami são o aumento da salivação e a continuidade do gosto por alguns minutos após a ingestão do alimento.