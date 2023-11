Alimentos para consumir durante a estação mais florida do ano

Com a chegada da estação mais florida do ano, outra visita recorrente merece a atenção dos consumidores: os alimentos sazonais. Isso porque cada legume, fruta e verdura se desenvolve melhor em determinada época do ano e seu consumo traz benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a saúde e o bolso do consumidor.

“A escolha de alimentos que estão na temporada adequada não apenas proporciona uma experiência gastronômica mais fresca e saborosa, mas também oferece vantagens nutricionais superiores. Além disso, o consumo de produtos sazonais contribui para a redução do desperdício de recursos naturais, como água e energia, e diminui a necessidade de transporte de longa distância, ajudando a reduzir a pegada de carbono associada à produção de alimentos”, explica Diego Dzodan, fundador e CEO da plataforma de social commerce Facily.

Ricos em nutrientes essenciais como as vitaminas C e A e os minerais cálcio, potássio e magnésio, cujos consumos são importantes para a saúde geral do corpo, os alimentos da primavera também são conhecidos por serem mais frescos do que os do inverno, por exemplo. Isso proporciona uma sensação de renovação e energia, o que impacta positivamente no humor das pessoas. Muitos desses produtos, como o pepino e a melancia, possuem alto teor de água e ajudam na hidratação durante os meses mais quentes. Além disso, alimentos como morangos, aspargo e espinafre possuem muitos antioxidantes que combatem os danos causados pelos radicais livres no corpo, ajudando a reduzir o risco de doenças crônicas.

Dito isso, a empresa aponta quais são as frutas, legumes e verduras cujas melhores fases são a Primavera. Veja:

Frutas

Abacate, abacaxi, acerola, ameixa, amora, banana, caju, coco, graviola, jabuticaba, jaca, laranja, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, mexerica, morango, nectarina, pêssego, physalis, pitanga e sapoti.

Legumes

Abóbora, abobrinha, alcachofra, batata-doce, berinjela, beterraba, cará, cenoura, chuchu, ervilha, ervilha torta, inhame, maxixe, pepino, pimentão, tomate e vagem.

Verduras

Agrião, alho-poró, almeirão, aspargo, brócolis, couve, couve-flor, escarola, espinafre, mostarda e rúcula.

Além disso, a Facily também destaca a importância do consumo das PANCs, que são as plantas não convencionais. Encontradas em lugares comuns, como no quintal de casa ou mesmo na rua, elas não possuem agrotóxicos ou pesticidas que possam diminuir os valores nutricionais dos alimentos. Por isso, é importante higienizá-las corretamente para retirar devidamente as impurezas da natureza. Algumas das PANCs da época incluem a taioba e a ora-pro-nobis.

Fonte: Facily, plataforma de social commerce da América Latina