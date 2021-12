Alimentos da ceia de Natal podem afetar a saúde dos dentes

O cardápio das festas de final de ano no Brasil é tão aguardado quanto os presentes de Natal. É o período para compartilhar sorrisos com pessoas queridas e aproveitar as delícias culinárias, mas é importante ter atenção à saúde bucal e os males que podem ser causados por comidas e bebidas tipicamente natalinas.

Dentistas explicam que o alto teor de açúcares e a resistência de alguns alimentos podem causar doenças e danos à aparência dos dentes.

Os vinhos são bastante ácidos e podem danificar o esmalte dos dentes: uma solução é intercalar a bebida com copos de água ou queijos, para reduzir a acidez na boca – Foto: Divulgação

A coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, professora Patrícia Capellato, afirma que o álcool, tradicional em reuniões familiares e entre amigos, representa uma grande preocupação. “Os vinhos, por exemplo, são bastante ácidos e podem danificar o esmalte dos dentes. O tipo tinto, devido a sua pigmentação, pode deixar manchas”, pontua. A docente indica que uma solução é intercalar a bebida com copos de água ou queijos, para reduzir a acidez na boca.

A combinação de drinques alcoólicos com as guloseimas açucaradas do Natal, como rabanadas, chocotones e pudins, também são uma combinação preocupante e perfeita para o desenvolvimento de infecções, segundo a professora.

“As bactérias presentes naturalmente na boca se alimentam de açúcar e formam placas que podem causar cáries, que geram dor, desconforto e mau hálito”, explica. “Frutas secas ou cristalizadas, que tem textura pegajosa e grudenta, dificultam a escovação, então devemos estar atentos”, completa.

NOZES

Para quem está em tratamento ortodôntico ou usa próteses dentárias, outro ponto de alerta são os alimentos mais rígidos, como nozes e castanhas. Apesar de serem benéficos para a manutenção da saúde gengival, por terem propriedades de autolimpeza e reestruturação fibrosa, é preciso tomar cuidado durante a mastigação.

“Em dentes fracos, é possível até que aconteçam quebras com a força excessiva das mordidas”, explica Patrícia.

Em qualquer situação, a recomendação principal é escovar os dentes e usar fio dental, todos os dias para impedir que as bactérias se proliferarem e a acidez da boca aumentar. No caso de deslocamento de bráquete do aparelho fixo ou danificações, o indicado é procurar pelo dentista que acompanha o tratamento.