Alimento perfeito

O amendoim é um grão delicioso e versátil que é consumido e amado por pessoas de todas as idades. Rico em nutrientes, incluindo ácido fólico, ferro, magnésio, potássio, vitamina E, fósforo e ácidos graxos ômega 3 e 6, oferece benefícios para a saúde geral, mas também tem resultados surpreendentes para a pele e cabelo.

Considerado uma ótima fonte de energia, ele também é rico em nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Contém resveratrol, um fitoquímico natural com propriedades antienvelhecimento. Além disso, as gorduras monoinsaturadas ajudam a melhorar a aparência da pele, enquanto as fibras dietéticas ajudam a liberar toxinas. O alimento também é uma ótima fonte de hidratação para a pele, graças à alta concentração de ácidos graxos ômega 3.

O magnésio, também presente na composição, contribui para a função muscular, incluindo o coração, função enzimática e produção de energia. Outro benefício da oleaginosa é a melhora da saúde das paredes das artérias, além de prevenir a coagulação do sangue, o que é importante para manter um bom fluxo sanguíneo para todo o corpo e cabelo.

De acordo com especialistas e com o programa americano National Peanut Board (Conselho Nacional do Amendoim), grávidas e crianças também podem se deliciar com o grão, já que é rico em cobre, essencial para a formação de glóbulos vermelhos e vasos sanguíneos, nervos, sistema imunológico e ossos saudáveis; fósforo, importante para a formação de dentes e ossos; e folato, necessário para a divisão celular, o que significa que a ingestão adequada de folato (que muitas vezes precisa de suplementação) é especialmente importante durante a gravidez e a infância, quando os tecidos estão crescendo rapidamente.

Cabelo

O amendoim contém uma alta quantidade de ácidos graxos ômega 3, que são benéficos para manter o cabelo saudável. Eles fortalecem o couro cabeludo e os folículos pilosos, o que ajuda a promover o crescimento do cabelo.

Além disso, é uma ótima fonte de lisina, um aminoácido importante para o tratamento da calvície masculina e para estimular o crescimento de cabelos saudáveis. Rico em vitamina E, importante para manter o cabelo saudável e forte, e vitaminas do complexo B e vitaminas, que atuam na prevenção da queda dos fios.

Uso diário

Mas todas essas informações não significam que não tem problema consumir um pacote inteiro de amendoim temperado como petisco enquanto maratona uma série ou caprichar no recheio de pasta de amendoim para o lanche da tarde. Lembre-se que quanto maior o nível de “industrialização” do produto, pior é o resultado para o organismo.

Por isso, o recomendado é consumir o produto in natura ou o mais natural possível, sem adição de químicos, e em torno de 25 gramas por dia. Pertencente à família “nuts” (como nozes, amêndoas, pistache e castanhas comestíveis, ricas em proteínas, fibras, vitaminas e antioxidantes), o amendoim pode e deve fazer parte de uma dieta nutritiva e saudável. Essa ‘turma’ toda, inclusive, é uma ótima opção de consumo. Versátil, ele pode ingerido cru, torrado, cozido, frito, em pó, manteiga e pasta, e é bem-vindo em receitas quentes ou frias, para incrementar ainda mais seu uso.

Como inserir o amendoim na rotina

Recheios de bolos ou tortas integrais;

Como a parte crocante de alguma salada quente ou fria;

Acompanhamento para sopas ou iogurte;

Parte integrante do prato principal, como em um refogado ou macarrão;

Em shakes, combinados com frutas, como banana;

Em um lanche saudável, em uma porção de nuts.