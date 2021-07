Alimentação equilibrada e exercícios aumentam a qualidade de vida

A desventura de muitas pessoas não conseguirem atingir o peso ideal, ou seguir uma dieta nutricional balanceada vai muito além de doenças, falta de tempo ou episódios relativos a isso. Atualmente a parcela da população que busca atendimento especializado para iniciar alguma dieta nova, ou para começar a prática de exercícios é menor que deveria

Pressupõe-se que ao menos 37% da população das capitais brasileiras façam 150 minutos de atividade física semanalmente, mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dividido nos sete dias da semana, com duração aproximada de 22 minutos diários.

Exercícios físicos podem te ajudar a melhorar a qualidade de vida – Foto: Divulgação – Instituto Costa Aguiar

Um dos motivos para que esse desinteresse na prática de exercícios físicos aconteça com os brasileiros, se deve ao desânimo advindo das diversas tentativas frustradas que muitos experimentam ao iniciar uma rotina na alimentação e nos treinamentos, e por não encontrar resultados imediatos, desistem e se entregam a falta de disciplina relacionada ao tema.

Esse é o caso de Eduardo Oliveira, que já havia tentado sozinho, e só atingiu o resultado almejado após procurar por ajuda. “Eu sempre pratiquei exercícios, porém, minha alimentação nunca foi boa, sempre faltou algo a mais, um cuidado integrado com a minha saúde. Percebi que precisava de ajuda quando comecei a me lesionar frequentemente, a mais grave delas foi no final do ano passado, onde machuquei dois músculos de três possíveis,” alegou.

O entendimento de que para alcançar adequadamente suas metas contra o excesso de peso era crucial aliar os exercícios físicos com a dieta, contando com a ajuda de um profissional, contribuiu para que ele continuasse a realizar práticas saudáveis em associação.

Ter o apoio de um especialista é poder desfrutar do auxílio de alguém que irá estudar, reconhecer e respeitar as suas limitações, e o que o seu corpo de fato precisa para estar alinhado, no qual a sua alimentação supra as necessidades da sua estatura, para realizar todos as atividades físicas propostas, demonstrando resultados reais.

“Acho que existem dois benefícios principais em contar com um local integrado, ter no mesmo espaço o médico do esporte que acompanha meu rendimento e me ajuda a definir como chegaremos nos resultados que eu desejo, e também o nutricionista que conduz minha alimentação e faz alterações para que a dieta não se torne algo ruim e difícil, mas seja algo normal e prazeroso, além de conseguir fazer exames e avaliações que indicam se estou no caminho certo,” explicou Eduardo.

Fonte: Instituto Costa Aguiar, medicina integrada associada ao bem-estar e a qualidade de vida