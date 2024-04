Aproveite os dias mais frios para incluir sopas e caldos caseiros, ricos em vegetais, proteínas e fibras, que são reconfortantes e nutritivos - Foto: Kamran Aydinov/Freepik

Enquanto as temperaturas mais baixas nos convidam a buscar conforto em casa, o outono e o inverno podem ser a época ideal para focar no emagrecimento de forma saudável e consistente, preparando o corpo para o verão. Isso acontece pois durante essas épocas o nosso metabolismo tende a gerar um gasto maior de calorias, impulsionando uma perda de peso mais sustentável no longo prazo.

Segundo o nutricionista Rafael Lorente, durante os meses mais frios, nossos corpos tendem a gastar mais energia para se manterem aquecidos, o que pode ser aproveitado em benefício da nossa saúde e condicionamento físico, especialmente por meio de uma alimentação balanceada.

“Durante o outono e inverno, a alimentação desempenha um papel fundamental no processo de emagrecimento. Aproveitar a sazonalidade de alimentos ricos em nutrientes e fibras, como legumes, verduras, frutas da estação e grãos integrais pode ajudar a manter a saciedade, regular o metabolismo e fornecer energia para os dias mais frios”, afirma.

Rafael também explica que priorizar uma alimentação balanceada e saudável durante os meses mais frios pode contribuir significativamente para a preparação do corpo para os desafios físicos do verão.

“A inclusão de gorduras saudáveis, como abacates, nozes e azeite de oliva pode garantir uma fonte de energia sustentável e promover a saúde cardiovascular. Além disso, a ingestão adequada de proteínas, a partir de fontes como peixes, ovos e leguminosas, é essencial para a manutenção da massa muscular e do metabolismo ativo. A variedade de opções alimentares oferecidas pelo inverno pode ser explorada de forma criativa e saudável, portanto experimente receitas nutritivas, como ensopados, saladas quentes e preparações com vegetais da estação, opções que podem não apenas fornecer os nutrientes necessários, mas também trazer conforto e satisfação durante os dias mais frios”, afirma.

“Ao planejar as refeições com antecedência, é possível garantir a inclusão de alimentos nutritivos e balanceados na dieta, evitando impulsos por opções menos saudáveis. Além disso, dividir as refeições em porções menores e mais frequentes ao longo do dia pode ajudar a manter seu metabolismo ativo e evitar excessos durante as refeições principais”, conta o nutricionista.

Rafael reforça que praticar o controle de porções também é essencial para manter uma alimentação equilibrada, pois ao estar atento ao tamanho das porções e optar por pratos menores, é possível visualizar melhor a quantidade de comida consumida e promover a sensação de saciedade.

“Além disso, mastigar os alimentos lentamente contribui para uma melhor percepção de saciedade, permitindo que o corpo reconheça quando está satisfeito e evitando excessos involuntários. Essas práticas simples, porém eficazes, podem ajudar no controle do peso e na promoção de hábitos alimentares saudáveis no longo prazo. Dividir o prato em seções balanceadas e escolher alimentos nutritivos, garante uma dieta equilibrada e consciente, promovendo a saúde e o bem-estar geral”, finaliza.

Como aproveitar o outono se preparar para o verão

Alimentos integrais e nutritivos

Opte por alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Esses alimentos fornecem os nutrientes essenciais para o corpo e promovem a saciedade, ajudando a controlar a fome.

Alimentos da estação

Aproveite os alimentos da estação, como abóboras, batatas-doces, couve, brócolis e citrinos, que são nutritivos, saborosos e podem contribuir para a perda de peso de forma saudável.

Proteínas de qualidade

Consuma proteínas magras, como peixes, frango, carnes vermelhas magras, ovos, tofu e leguminosas, que ajudam a manter a saciedade, preservar a massa muscular e acelerar o metabolismo.

O que evitar

Reduza o consumo de alimentos processados, fast food, doces, refrigerantes e alimentos ricos em açúcar refinado, que podem contribuir para o ganho de peso e prejudicar a saúde.

Refeições balanceadas

Procure fazer refeições equilibradas, contendo uma fonte de proteína, carboidratos complexos, gorduras saudáveis e vegetais em cada prato. Isso ajudará a manter os níveis de energia estáveis e a evitar excessos.

Mantenha-se hidratado

Beba bastante água ao longo do dia, pois a desidratação pode ser confundida com fome. Consumir água antes das refeições pode ajudar a controlar a ingestão de alimentos.

Bebidas calóricas

Limite o consumo de bebidas calóricas, como refrigerantes, achocolatados, café com açúcar, sucos industrializados e bebidas alcoólicas, que podem adicionar calorias vazias a sua dieta.