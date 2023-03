Além de ajudar no emagrecimento, beber água diminui risco de lesões

Ex-fisiculturista comenta os benefícios que o líquido proporciona ao corpo, como contribuir com o bom funcionamento do intestino

Quando se mantém os músculos hidratados, diminui o risco de lesões ao praticar esportes e facilita a recuperação muscular - Foto: Pressfoto / Freepik

A água é uma aliada de quem está em processo de emagrecimento. Além de não ter calorias e manter o estômago cheio, ela aumenta o metabolismo e torna mais fácil a prática de exercícios. A boa hidratação pode refletir no resultado na balança, já que o seu consumo na quantidade ideal para o seu peso ainda ajuda na queima de gordura corporal.

De acordo com a influenciadora digital e ex-fisiculturista Janaina Troya, quanto mais hidratado você estiver, melhor seu corpo irá trabalhar, porque 60% dele é composto por água. Ela ressalta que a ingestão de água também ajuda na perda de peso, já que contribui com a digestão de carboidratos, gorduras, proteínas, e na quebra das vitaminas, para facilitar a absorção pelo corpo. A especialista aponta ainda que beber água corretamente pode contribuir com o bom funcionamento do intestino e, até mesmo, ajuda na formação dos músculos.

“Se você quer que a água te ajude na perda de peso, ela deve ser consumida sem nenhum adicional que seja calórico. Mas, pode optar pela aromatizada ou até mesmo com chá, desde que não seja adicionado o açúcar. Além disso, um corpo hidratado na quantidade adequada inibe a ingestão descuidada de carboidratos”, comentou.

A influenciadora fitness explica que, por ocupar certo espaço no estômago, a água diminui a sensação de fome por alguns minutos. Para quem busca manter o corpo hidratado, a dica de Janaína é controlar a quantidade que será inerida. A água ainda é uma aliada de quem pratica atividades físicas, reforça.

“Na maioria das vezes que a gente pensa que sente fome, pode ser sede. O organismo precisa estar muito hidratado para o processo metabólico e digestivo. Se não tomarmos água o suficiente, ataca diretamente o intestino, que não terá como trabalhar. As pessoas se queixam de retenção de líquido e inchaço, e isso só acontece porque toma-se menos água que deveria. Se estiver se hidratando na quantidade certa, o corpo usa o que precisa e expele o excedente, assim, tira o inchaço”, disse.

Já sobre a quantidade ideal para ser consumida durante o dia, Janaina comenta que, para um adulto, o recomendado é beber entre 1,5 a 3 litros diariamente. Mas, para ter uma ideia mais exata sobre essa quantidade, existe um cálculo: a cada 1 kg do seu peso, beba entre 35 a 40 ml de água. Por exemplo: se você pesa 70 kg, multiplique esse número por 35 ou 40, assim terá que beber de 2,4 a 2,8 litros de água diariamente.

“Você pode tomar durante a manhã duas garrafas de água de 500 ml, e outras duas a tarde. Assim, já serão dois litros. Quando mantém os músculos hidratados, diminui o risco de lesões ao praticar esportes e facilita a recuperação muscular. O resultado disso é mais rendimento na prática de exercícios físicos e na perda de peso. Água é qualidade de vida, traz energia para as atividades do cotidiano, entre outros benefícios para o corpo”, aconselhou.

“A minha dica para não errar é dar pequenos goles durante o dia, e não esperar a sede chegar. Tenha a sua garrafinha sempre por perto. Mas, evite ingerir líquidos durante as refeições, porque isso pode causar inchaço. Tirando esse momento, a água ajuda a emagrecer e faz bem para saúde. É um hábito que deve ser cultivado”, concluiu.

