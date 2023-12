Além da pele: desvendando os mistérios das estrias

Você já se perguntou por que algumas estrias são brancas e outras são avermelhadas? Essas marquinhas, que muitas vezes aparecem em nossa pele como lembranças de uma fase de crescimento rápido ou mudança de peso, têm suas próprias histórias e significados. “As estrias vermelhas são rompimento de capilares sanguíneos.

Com os capilares sanguíneos afetados, o sangue extravasa e a área fica manchada por alguns meses ou até que faça tratamento. Já as brancas são rompimento de fibras da derme, que perderam a cor inicial”, explica Barbara Aguiar, especialista em estrias que desenvolveu uma técnica que leva seu nome e que vem revolucionando o mercado da estética.

Segundo a especialista, a estria está sempre relacionada com hormônios, seja em qualquer fase da vida, exemplo: fase de crescimento, gestação, tratamento de doenças. Todas as causas sempre com a presença de hormônios que fragilizam as fibras da pele.

Mas por que as estrias aparecem em algumas pessoas e em outras não?

Barbara explica que a questão da genética e alimentação também vão influenciar no aparecimento ou não das estrias. Os hormônios envolvidos com esse processo são principalmente dois tipos chamados corticoides e esteroides. “Se fosse só pela pele que estica, todo mundo que ganha peso rápido ou todas as gestantes teriam estrias, mas sabemos que não é bem assim. Então, os hormônios podem fazer a diferença aqui. É importante ressaltar que cada corpo é único e reage de maneira diferente, então não é todo mundo que vai ter estrias pelas mesmas razões. É uma mistura de fatores e é por isso que elas são um fenômeno comum, mas também bastante pessoal”, explica.

Segundo Barbara, as estrias brancas geralmente respondem mais rápido aos tratamentos, pois são uma lesão menor, enquanto as vermelhas, com rompimento de capilares podem manchar a pele e daí, além do tratamento, é necessário tratar a mancha também.

A especialista atua há mais de 10 anos com o tratamento de restauração tecidual no tratamento das estrias e esclarece algumas dúvidas sobre o assunto:

Como as estrias se formam?

As estrias estão completamente relacionadas com questões hormonais, sejam elas em qualquer fase da vida. Temos hormônios que sintetizados podem fragilizar as fibras de colágeno, elastina e até mesmo os capilares sanguíneos, resultando em estrias brancas, vermelhas ou escuras.

Na fase do crescimento/adolescência que surgem as estrias?

Durante a fase da adolescência podem aparecer as estrias e isso não acontece pelo crescimento e sim pela produção hormonal descontrolada nessa fase; um fato curioso é que quanto mais espinhas tem a adolescente, mais estrias pode ter, pois isso significa que existe uma maior produção hormonal e favorece as estrias brancas e principalmente as vermelhas, pois os hormônios fragilizam as fibras e capilares da derme. O adolescente pode evitar banho quente, controlar peso, fazer atividade física, hidratar a pele e ter uma alimentação saudável para ajudar a equilibrar.

Estrias aparecem mais no sexo feminino?

Homens, mulheres e adolescentes sofrem com as estrias. Inclusive muitos homens não tiram a camisa em praias ou piscina por vergonha das marcas na pele.

As estrias acontecem por causa da má alimentação?

Elas estão relacionadas 100% com os distúrbios hormonais, principalmente na fase da adolescência, gestação, exercício físico extremo ou medicamentosa. Uma alimentação rica em açúcar pode prejudicar também as fibras de colágeno.

Hidratantes evitam o aparecimento de estrias?

Hidratantes para pele podem ajudar ao não aparecimento, mas se for uma fase com alta produção hormonal, infelizmente não vai adiantar.

É verdade que no inverno, por conta da pele mais ressecada, o surgimento de estrias é mais comum? Que dicas você pode dar para manter a nossa pele bem hidratada durante o outono-inverno?

Isso não é verdade. As estações do ano não são responsáveis pelo surgimento de estrias, é importante hidratar o corpo durante o ano todo. O frio faz com que nossa pele fique mais ressecada, então o ideal é hidratar o corpo pelo menos 2 vezes ao dia, evitar o banho muito quente, beber bastante água e não esquecer da importância de usar protetor solar.

A gravidez causa estrias?

Durante a gestação é muito comum as mulheres desenvolverem estrias devido a produção hormonal, alimentação inadequada, e a pele pode ressecar muito nessa fase devido ao aumento de peso, retenção hídrica e hormônios. Importante ter acompanhamento com um médico obstetra, nutricionista, fisioterapeuta e dermatologista nessa fase, pois em conjunto todos vão trabalhar para que essa gestante tenha o melhor desempenho não só para a pele, mas para os outros pontos importantes desse momento também.

Musculação causa estrias?

As estrias relacionadas à musculação podem ocorrer devido a um rápido aumento do volume muscular que a pele não consegue acompanhar, o que leva ao rompimento das fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele. Essas alterações costumam aparecer principalmente em esportistas que utilizam anabolizantes, que são hormônios, uma vez que podem causar o rompimento das fibras da pele. Atividades físicas são importantes e devem ter orientação de um profissional, para que se realize um treino adequado e para que ocorra um crescimento gradual da musculatura sem a utilização de anabolizantes.

Métodos caseiros podem resolver as estrias?

Mesmo tendo alguns benefícios, os riscos são grandes para quem buscar tratamento por conta própria. Aconselho que não realizem esses tratamentos caseiros, a maioria pode inclusive piorar as estrias e ainda manchar a pele.

Existe solução para as estrias?

Existe sim. No meu método, por exemplo, conseguimos resultados entre 70 e 100% e as estrias que melhoram ou saem não voltam mais, isso porque substituímos a pele estriada por um tecido novo sem causar dor ou desconforto para paciente.