Além da longevidade: conheça os segredos do óleo de oliva para a saúde da pele

Todos os alimentos e ingredientes que ingerimos produzem algum efeito no nosso organismo, podendo ser positivo ou negativo. E a pele é um dos principais órgãos do corpo que funciona como ‘termômetro’ com relação ao que estamos absorvendo por meio da alimentação. E se tem um ingrediente que, desde a Grécia antiga, é considerado como ‘fonte de beleza e juventude’, este ingrediente é o óleo de oliva.

“Na época, ainda sem todas os estudos e comprovações científicas que temos hoje, o óleo de oliva já era utilizado pela Cleópatra para cuidar de sua beleza. Ou seja, era algo que trazia resultados visíveis, mesmo que os povos antigos não tivessem acesso ou conhecimento sobre os benefícios dos compostos neste ingrediente”, explica Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico e professor especialista em cosmetologia.

Países da região do Mar Mediterrâneo, como Itália e Grécia, usam o óleo de oliva de forma abundante em todas as suas refeições. “Um bom óleo de oliva italiano, extravirgem, contém até 22 tipos diferentes de polifenóis, que são os mais potentes antioxidantes, clareadores, protetores de DNA, protetores de colágeno, ácido hialurônico e anti-idade pró-longevidade que existe. Por este motivo, dizemos que ele é o segredo da longevidade dos povos que fazem a dieta do Mediterrâneo, especialmente, aqueles que vivem na Zona Azul de longevidade da Sardenha, na Itália”, ressalta o especialista.

Benefícios do óleo de oliva para a pele

E para esclarecer melhor sobre como o consumo do óleo de oliva pode ser benéfico além da longevidade que ele pode proporcionar, Dr. Maurizio Pupo destaca alguns dos principais benefícios deste ingrediente para a saúde da pele.

Antioxidante

Como falado acima, o óleo de oliva é extremamente rico em antioxidantes, como a vitamina A e E, que combatem os radicais livres e, consequentemente, combatem o envelhecimento da pele.

Ação anti-inflamatória

Com propriedades antibacterianas e antifúngicas, o óleo de oliva ajuda a eliminar processos inflamatórios no organismo, prevenindo doenças como úlcera e câncer gástrico, além de atuar no tratamento de psoríase, eczema e dermatite atópica.



Ação hidratante

O ingrediente ainda possui propriedades hidrófilas, ou seja: criam uma barreira protetora sobre a pele, capaz de contribuir com a regeneração, hidratação e nutrição da pele, além de fornecer uma limpeza natural dos poros.

Cicatrizes e feridas

Suas propriedades auxiliam no fortalecimento dos nossos tecidos e, desta forma, o óleo de oliva é um ótimo ingrediente para melhorar processos de cicatrização.

Elimina toxinas

Além de combater os radicais livres, o óleo de oliva ainda é um ótimo aliado para eliminar substâncias que prejudicam o nosso organismo, como gorduras ruins. Desta forma, o ingrediente contribui ainda com a perda de peso e com uma aparência mais saudável e viçosa para a pele.

Ameniza rugas e linhas de expressão

Uma das propriedades do óleo de oliva atua no alívio das tensões musculares, inclusive, as faciais. Desta forma, com a musculatura mais relaxada, os vincos causados por estresse serão beneficiados e o rosto ficará com um aspecto descansado e com mais vitalidade.

“É claro que ainda vale mencionar que, além desses benefícios para a pele, o óleo de oliva também é um ótimo aliado para a saúde das unhas e cabelos. Sendo assim, em um único ingrediente, temos praticamente um combo completo de benefícios para a saúde do corpo todo”, diz o farmacêutico.

“E o melhor de tudo: óleo de oliva além de fazer bem, ainda é um ingrediente extremamente saboroso e que pode ser utilizado em diversos pratos, tanto para cozinhar, quanto na salada e até na confecção de pães. E isso facilita ainda mais para inserir o óleo de oliva nas nossas refeições diárias e, desta forma, se beneficiar de todas as suas propriedades sem precisar de nenhuma ‘receita milagrosa’ para isso”, finaliza Dr. Maurizio.