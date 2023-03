Ai que dor de cabeça!!! Socorro!

A cefaleia, termo técnico para dor de cabeça, é uma enfermidade que atinge metade da população mundial, pelo menos uma vez ao ano, segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia.

Alguns tipos, possuem causas e sintomas diferenciados. A Cefaleia Tensional, que dá a sensação de cabeça pesada, com dor fraca, causada por estresse, ansiedade e problemas musculares. Já a Cefaleia em Salvas é uma dor extremamente intensa de um lado da cabeça, localizada na têmpora ou em volta do olho, que dura pouco tempo e pode ocorrer várias vezes ao dia. Geralmente é acompanhada por congestão nasal ou coriza e, às vezes, uma pálpebra caída, lacrimejamento e face avermelhada.

A enxaqueca também é um tipo de cefaleia. A dor é crônica, latejante, em um dos lados da cabeça e vai aumentando, aos poucos. O paciente não suporta a luminosidade, nem sons altos, a visão pode ficar turva, dar náuseas e vômitos. As causas são diversas e vão desde alterações hormonais, fome, ingestão de muito café e também pela ingestão de alguns tipos de alimentos. A duração de uma crise de enxaqueca é de 4 horas a três dias.

Segundo o neurocirurgião Dr Carlos Roberto Massella Júnior, para se ter o diagnóstico correto, é necessário descrever as características da dor sentida, examinar o paciente e, as vezes recorrer a exames complementares para ajudar no diagnóstico, para que finalmente o médico indique o melhor tratamento.

“Existem tratamentos diferenciados, para cada tipo. Hoje em dia, temos inúmeras medicações, terapias complementares e também a aplicação da toxina botulínica, para reduzir e aliviar os impactos da enxaqueca, por exemplo, por isso a importância do diagnóstico correto”, explica Dr Carlos.

A toxina é aplicada de forma minimamente invasiva, sem cortes ou suturas. É uma opção de tratamento, quando todas as outras já foram utilizadas, sem nenhum ou poucos resultados, porém depende do tipo e diagnóstico de dor de cabeça.

“Após a aplicação intramuscular, o botox faz uma rápida ligação com as terminações nervosas da junção neuromuscular, inibindo a liberação de alguns neurotransmissores. Podendo, portando alivar os sintomas de enxaqueca. Quando aplicada pelo especialista, em áreas da cabeça, face, occipital e ombros, oferece bons resultados contra a enxaqueca, melhorando até a qualidade de vida do paciente”, finaliza Dr Carlos Massella Jr

É importante procurar um médico, para obter o diagnóstico e o tratamento ideal. Jamais use medicamentos sem prescrição médica, a automedicação pode piorar o problema e até mesmo causar outros. Não deixe sua saúde para depois!