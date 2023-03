Águas termais podem ajudar a potencializar os efeitos de cosméticos

Feitos com águas termais possuem propriedades antienvelhecimento, antioxidantes e hidratantes, aponta pesquisa

Cada vez mais a tecnologia utilizada para o desenvolvimento de cosméticos tem se aprimorado, revelando novos ingredientes que podem fazer toda a diferença no resultado final que eles apresentam. Um dos que têm sido mais comentados são as águas termais.

As águas termais são águas aquecidas naturalmente sob a terra, normalmente por meio de processos como geometria ou pela ação de vulcões. Ao surgirem em nascentes elas possuem diversos minerais benéficos, como selênio, zinco, magnésio e cálcio.

Seus benefícios para a saúde são amplamente conhecidos auxiliando a reduzir dores, como reumatismo, além de melhorar o sistema cardiovascular, mas recentemente suas funções estéticas têm se destacado, o que as tornou um ingrediente cada vez mais comum em cosméticos.

É o que reforça um novo estudo publicado na nova edição do Feature Papers in Cosmetics, que analisou formulações cosméticas utilizando as águas termais como ingrediente ativo, identificando diversos benefícios como reparação da barreira cutânea, hidratação, efeitos antinflamatórios, antioxidantes e antienvelhecimento, além de não apresentar efeitos colaterais.

De acordo com a cosmetóloga e pesquisadora, Dra. Daniela Lopez, o estudo endossa os benefícios já conhecidos das águas termais para a pele, mesmo em seu estado natural.

“As águas termais, mesmo in natura, possuem ação antienvelhecimento pois ajudam a estimular a renovação celular, além de ajudar na limpeza da pele, hidratação, tonificação, entre outros”.

“Tudo isso se deve às suas propriedades especiais, principalmente a mineralização muito superior à da água natural, o que é muito importante para os cosméticos, por isso elas têm se feito cada vez mais presentes nesses produtos”, explica Daniela.

Fonte: Daniela Lopez, cosmetóloga, técnica em Estética Facial e Corporal e especialista em estética e cosmetologia avançada.