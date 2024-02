Água termal conquista consumidores pelos atributos terapêuticos e estéticos

Não é de hoje que a água termal ocupa lugar de honra nos cuidados com a pele. Na França, onde o uso é difundido desde o século 18, o produto está associado ao controle de várias doenças dermatológicas.

No Brasil, esta versão mais mineralizada da água, para uso tópico, vem conquistando consumidores a cada dia pelos benefícios terapêuticos, estéticos e também pela sensação de bem-estar proporcionada pelo simples borrifar de um líquido livre de conservantes e rico em minerais.

Diante do calor intenso, e mesmo nos dias de carnaval que se anunciam com exposição intensa ao sol e à poluição, não se deve descuidar da ingestão regular de água mineral. Mas para hidratar externamente a pele, a água termal tem um papel importante.

Indicada por dermatologistas e com ações comprovadas em estudos científicos, a água termal, aplicada antes e depois, ajuda a fixar a maquiagem no rosto. Com uso terapêutico, contribui para aliviar a dor e reduzir inflamações, podendo ser usada para tratar queimaduras ou feridas. Em dias de muita exposição ao sol, como no carnaval, em praias e piscinas, o produto acalma a irritação, hidratando e reduzindo desconfortos. Nos casos de acne, alergias e mesmo psoríase pode purificar e acalmar a pele. Nas picadas de insetos, tem potencial para aliviar a coceira.

Em 2012, como forma de atender à demanda crescente do mercado, a Lindoya Verão expandiu seu portfólio de produtos ao lançar o spray corporal Lindoya Verão Thermal. Recomendado preferencialmente à hidratação do rosto, a água termal é extraída de fonte subterrânea da Serra da Mantiqueira, onde é enriquecida por minerais das rochas durante anos.

“O produto é rico em sílica, minerais raros, magnésio e cálcio, substâncias que promovem benefícios estéticos e terapêuticos. Sem conservantes, a água termal é 100% pura”, destaca Marcos Angeli, diretor-geral da Lindoya Verão.

Os usos terapêuticos dos principais minerais contidos nas águas termais, segundo estudos experimentais, indicam que o magnésio demonstra eficiência em casos de dermatite aguda e promove renovação celular. O cálcio tem ação anti-inflamatória e age na regulação do crescimento das células epidérmicas. Na sílica, a literatura científica confirma benefícios “pro aging”.

Com o propósito de tonificar e revitalizar a pele de forma refrescante e suavizante, a Lindoya Verão Thermal, nas versões econômica (150 ml) e pequena (50 ml), pode ser aplicada por pessoas de todas as idades e tipos de pele. Para obter o efeito desejado basta borrifar o spray sobre a pele e deixar o produto agir por alguns instantes. “A água termal seca naturalmente, mas também é possível utilizar uma toalha para finalizar o processo”, diz Angeli.

Segundo especialistas, não se deve esperar pelas ondas de calor para usufruir os benefícios da água termal. “Como forma de contribuir com as recomendações dos dermatologistas para o uso constante de filtros no verão e em qualquer outra estação do ano, a Lindoya Verão Thermal pode ser usada antes da aplicação do protetor solar. Com isso, o consumidor aproveita todos os benefícios deste produto natural”, finaliza Marcos Angeli.