Água sanitária, aliada no combate à dengue

A dengue voltou a preocupar as autoridades brasileiras. Segundo o Ministério da Saúde, os casos da doença no país este ano aumentaram 43,9% em relação a 2021. Só no período entre 2 de janeiro e 12 de março de 2022 foram 161.605 casos.

As cidades com maior número de infectados por 100 mil habitantes são Goiânia, com 1.069 casos por 100 mil habitantes, e Brasília, com 344,3 casos por 100 mil habitantes. Na capital federal, de acordo com a secretaria estadual da saúde, o aumento entre os dois anos foi de 348,1%.

Em Araraquara, no Interior de São Paulo, o município já registrou mais de 1,4 mil casos em 2022. Em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, a Prefeitura decretou estado de emergência em razão da doença. Também há cidades em situação preocupante em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

E o momento exige ainda mais cuidado por parte da população. O período entre janeiro e o fim de março, marcado pelas chuvas de verão, costuma ser um momento crítico no crescimento da doença – locais com água empossada, como garrafas e pneus, são os principais focos do mosquito Aedes aegypti.

Prevenção simples e barata

A boa notícia é que existem formas simples e baratas de se prevenir contra a dengue. Além de evitar possíveis focos, a utilização de água sanitária é uma medida eficaz para acabar com os focos da doença, pois o produto combate as larvas do Aedes aegypti. A água sanitária deve ser aplicada em potenciais criadouros, ajudando a evitar a proliferação do mosquito.

De acordo com especialistas em limpeza, uma excelente opção para esta aplicação são as Águas Sanitárias Premium. "Com maior poder ativo do que a água sanitária comum, o produto desinfeta, tem ação bactericida e conta com um componente específico para o combate às larvas do mosquito da dengue. A utilização de 2 ml de água sanitária por litro de água é suficiente para o combate das larvas do Aedes", explica.

Mas algumas ressalvas são importantes. “Nesta concentração, a solução aquosa de água sanitária não é própria para ingestão de humanos ou animais e só deve ser utilizada para desinfecção. E, apesar de o produto ser barato e de fácil manuseio, seu uso deve ser visto como uma alternativa para reforçar os cuidados. Na prevenção à dengue, o principal é a eliminação dos potenciais focos do vetor.

Além da Água Sanitária Premium, outros produtos são capazes de eliminar as larvas do mosquito e acabar com potenciais focos da dengue. Entre eles estão o Cloro Ativo Perfumado, o Hipoclorito de Sódio e a categoria de inseticidas na versão em pó para diluição em água e aerosol.

Como usar a água sanitária

2ml de água sanitária por litro de água são suficientes para o combate das larvas do mosquito da dengue.

Visando garantir que a solução continue efetiva, a aplicação deve ser repetida semanalmente.

Além dessas aplicações, deve-se manter as atividades de remoção e proteção dos potenciais criadouros.

Recomenda-se a utilização nos seguintes locais:

Vasos sanitários de uso esporádico: 1 colher de chá (5ml) de água sanitária



Caixa de descarga sanitária de uso esporádico: 2 colheres de sopa (30ml) de água sanitária



Ralos externos e internos de uso esporádico: 1 colher de sopa (15ml) de água sanitária



Tambores de armazenamento (200 litros) de água não utilizada para consumo humano: 2 copos americanos (400ml) de água sanitária

Bromélia: preparar previamente uma solução com 1 colher de café (2ml) para cada litro de água e preencher os locais onde acumulam água