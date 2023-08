Água com gelo no rosto: diminuição do inchaço e benefícios para o viço da pele

Quando estamos com o rosto inchado, é muito comum recebermos a recomendação para colocar gelo no local (como olheiras) ou lavar com água gelada. Mas será que essa indicação tem algum fundamento e realmente faz bem para a pele?

Maurizio Pupo, farmacêutico e professor especialista em cosmetologia, afirma que sim. A água com gelo, além de auxiliar na hora de combater o inchaço indesejado no rosto, também pode trazer benefícios e viço para a pele. “O gelo é um potente anti-inflamatório natural, além de analgésico e vasoconstritor, e quando entra em contato com a pele, por meio da própria água gelada ou recipiente com gelo, os poros imediatamente se reduzem por contração, além de diminuir a vermelhidão em pessoas sensíveis a vasoconstrição”, explica.

“A técnica realmente deixa a pele mais viçosa. Por meio das propriedades anti-inflamatórias e vasoconstritoras do gelo há uma diminuição do inchaço, do edema local, e então ocorre a proteção do manto lipídico da pele e, por isso, sua pele fica menos ressecada, mais bonita e viçosa”, ressalta o especialista.

Além disso, o farmacêutico ainda conta que entre os benefícios, estão a melhora na aparência das olheiras de cansaço ou de noites mal dormidas (proporcionando uma aparência mais ‘descansada’) e diminuição do inchaço geral do rosto.

“Ainda vale ressaltar que essa técnica pode ser utilizada por todas as pessoas e por todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis e acneicas, uma vez que o gelo vai diminuir a inflamação que geralmente está presente nesses tipos de pele e vai contribuir para acalmar a área”, explica.

O farmacêutico também ressalta que a água gelada e o gelo podem ainda melhorar o sistema de barreira natural da nossa pele e, consequentemente, seu sistema de defesa, diminuindo o risco de alergias, dermatites e irritações.

Como aplicar água gelada no rosto

Essa técnica é bem simples e com um método muito eficaz seguindo o passo a passo:

Em um recipiente coloque a água gelada e o gelo;

Em seguida, mergulhe o rosto por alguns segundos e retire;

O processo pode se repetir de 3 a 5 vezes.

“A técnica também pode ser feita por meio da aplicação de água bem gelada no rosto ou no local específico do inchaço ou, ainda, fazer a aplicação por meio de máscaras, depositando a máscara ou gaze encharcada em água, soro ou chás calmantes que ficaram anteriormente no freezer”, explica Maurizio.

“O ideal é que esse método seja realizado pela manhã todos os dias para aliviar o inchaço do rosto ao acordar, mas é importante saber que nada impede que você execute a técnica da água com gelo antes de fazer sua maquiagem, por exemplo, ou em qualquer outro momento que sinta necessidade”, finaliza o farmacêutico.

Fonte: Maurizio Pupo, farmacêutico ítalo brasileiro, pesquisador e professor especialista em cosmetologia