Adeus aos indesejáveis cravos e espinhas

Depois de um período de descanso e relax, no qual muitas pessoas acabam tirando férias até do skincare, chega a hora de voltar para a rotina. E, nesse momento, vale conferir algumas dicas de cuidados faciais e produtos essenciais para o retorno ser em grande estilo: com a pele livre de cravos e espinha!

Por que aparecem cravos e espinhas?

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os cravos e espinhas podem aparecer devido a inflamação ou infecção das glândulas sebáceas ¹. Por isso, todo cuidado com a pele é necessário para evitar as indesejáveis acne na adolescência.

Pode espremer cravos e espinhas?

Nunca! Espremer um cravo ou espinha com as próprias mãos pode causar uma lesão e até infeccionar, devido às bactérias que apresentam nas mãos4. Procure sempre a ajuda de um médico dermatologista para efetuar o procedimento correto por meio de uma limpeza de pele.

A oleosidade pode causar cravos e espinhas?

A pele oleosa tem tendência a ter mais cravos e espinhas², segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso acontece porque a oleosidade em excesso aumenta a chance de o corpo desenvolver inflamações.

Como cuidar da pele oleosa?

A pele oleosa necessita de cuidados específicos e é muito importante manter sempre a higiene da pele em dia. Utilizar produtos específicos para esse tipo de pele e manter sempre uma frequência diária do uso desses produtos fazem toda diferença.

Quais produtos posso utilizar tendo a pele oleosa e acneica?

Uma ótima aliada é a linha Dermotivin Benzac Oil Control que conta com produtos específicos para o cuidado da pele oleosa a acneica, como: Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido, Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante e um gel de tratamento antiacne 5% e 10%.

Agora é só manter a rotina de cuidados faciais em dia para sempre ter uma pele saudável e aproveitar todos os dias letivos. Antes de utilizar qualquer produto é fundamental consultar um dermatologista.

Fonte: Galderma