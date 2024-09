Acesso facilitado para tratamento com uso de canabidiol para pacientes com indicação médica - O Liberal

Bem-Estar Acesso facilitado para tratamento com uso de canabidiol para pacientes com indicação médica

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Essa pauta tem entrado em conflito com o uso de produtos derivados de Cannabis com finalidade medicinal, mas é essencial diferenciá-lo do uso recreativo da Cannabis sativa. Apesar do conflito, cientificamente, já foi comprovada a eficácia do uso de remédios à base de fitocanabinoides, inclusive com uso liberado no Brasil para casos de doenças como ansiedade, transtorno do espectro autista (TEA), epilepsia, dores crônicas, entre outras.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para melhorar ainda mais o acolhimento aos seus pacientes e expandir sua abrangência, o aplicativo de telemedicina assíncrona Olá Doutor já possui médicos especializados em tratamentos à base de CBD e outros derivados da Cannabis. Além disso, médicos cadastrados na plataforma recebem um treinamento específico sobre a prescrição de produtos dessa categoria, garantindo que os profissionais estejam sempre atualizados para oferecer as melhores alternativas para os pacientes.

A iniciativa tem como objetivo facilitar ainda mais toda a jornada de acolhimento aos pacientes Olá Doutor que possuam indicação de tratamentos à base de canabinoides. Agora os pacientes podem consultar diretamente com médicos qualificados à prescrição produtos de Cannabis. Segundo o médico-gestor do app Olá Doutor, Rafael Machado, “estes medicamentos vem se destacando por seus benefícios terapêuticos, incluindo propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e ansiolíticas; oferecendo aos pacientes uma abordagem inovadora para o tratamento de diversas condições médicas”.

Sobre o Olá Doutor

Diferente de outras soluções baseadas em Inteligência Artificial, o Olá Doutor é um aplicativo que garante que todos os atendimentos sejam realizados por médicos, desde o primeiro contato de acesso. O aplicativo de telemedicina assíncrona – com atendimentos por chat, garante a privacidade do paciente e a sua disponibilidade de tempo e já conta com mais de 100.000 mil downloads, mais de 38 mil pacientes cadastrados e a realização de mais de 1.200 consultas ao mês. Seguindo um crescimento de 20% ao mês.

O Olá Doutor permite às pessoas acessarem um médico em minutos, de qualquer lugar, sem precisar ligar a câmera, agendar consulta e enfrentar filas. O atendimento é realizado por médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina e é possível obter orientações, solicitações de exames, prescrição de medicamentos, receitas de remédios e atestados, quando o profissional da saúde achar necessário, 24 horas por dia e 7 dias por semana.