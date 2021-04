Abusou do Sol? Confira essas dicas de como cuidar da pele

Piscina, mar e sol não podem faltar nos dias de muito e calor. Mas os raios solares podem ser sinônimo de danos à barreira cutânea, prejudicando a pele e podendo causar até mesmo irritações e eczemas.

Por isso, cuidar dela durante a exposição é essencial (e aqui vale abusar de protetores solares com alto FPS), mas, além disso, o que muitos não sabem é que o cuidado pós-sol é tão importante quanto o pré. É nesse momento que evitamos que a pele fique ressecada, sensível e perca sua barreira natural.

Ajudando nessa rotina de cuidados, reunimos aqui quatro dicas importantes para se proteger e cuidar da sua pele após um dia ensolarado e de muito calor.

A hora do banho

Seja antes ou depois de se expor aos raios solares, banhos muitos quentes não são bem-vindos durante o verão. Isso porque, a água quente desidrata a pele podendo causar inflamações e vermelhidão. Diminuir a temperatura da água e também a quantidade de tempo no banho vão fazer toda a diferença na saúde da sua cútis.

Hidratação em todas as formas

Hidratar o corpo é essencial em qualquer momento, mas após exposição solar é ainda mais. O calor, a piscina e a água do mar desidratam a pele, deixando-a mais propensa ao ressecamento. Para evitar isso, vale investir em um bom hidratante para ajudar a levar e reter a água no corpo. É importante também hidratar-se de dentro para fora, então não se esqueça de beber ainda mais água durante os dias quentes.

Evite esfoliações

Depois de passar o dia embaixo do sol, não é o momento de esfoliar a pele, principalmente a do rosto que já é mais fina. Os raios solares já deixaram a cútis mais sensível e propensa a descamação, uma esfoliação só agravaria ainda mais os danos, podendo até machucá-la. Foque na hidratação, que é o que ela mais precisa.

Não deixe o filtro solar de lado

Mesmo depois da exposição ao sol, é importante continuar se protegendo com o uso de um bom filtro solar mesmo que não saia de casa, já que a luz azul nociva das telas dos computadores e celulares também prejudica a pele. Quando a cútis já está sensibilizada, esses produtos contribuem também para que os danos não se agravem mais.

Fonte: Weleda, fabricante de medicamentos antroposóficos e de cosméticos com ingredientes de cultivo orgânico e biodinâmico.