A saúde começa pelo intestino

Entenda o papel deste importante órgão para a imunidade saudável; desequilíbrio da microbiota pode causar doenças temporárias ou crônicas

O sistema imunológico é formado por diferentes células, tecidos, órgãos e moléculas. É graças a ele que o corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros microorganismos, fazendo uma barreira composta por milhões de células de diferentes tipos e funções, responsáveis por garantir a defesa do organismo.

Uma forma de preservar esse sistema é adotando hábitos saudáveis e melhorando a saúde intestinal. “Poucos sabem, mas o nosso intestino é uma moradia de trilhões de bactérias benéficas. Elas trabalham no processo digestivo, eliminando toxinas, produzindo moléculas ativas e fortalecendo o nosso sistema imune para nos proteger contra doenças que podem ocorrer ao longo da vida”, explica Alessandra Feltre, nutricionista da Puravida.

Portanto, um cardápio equilibrado pode influenciar diretamente no bom funcionamento do sistema imune. A dica é priorizar uma alimentação rica em fibras, como cereais integrais, feijões, frutas, verduras e legumes, evitando o consumo de ultraprocessados ricos em açúcares e gorduras. É através de uma dieta balanceada que as bactérias saudáveis fermentam as fibras, em especial as fibras solúveis, e produzem substâncias consideradas “protetoras” para o organismo.

Outra forma de auxiliar a imunidade é investir em alimentos probióticos, a exemplo de leites fermentados, iogurtes, kefir e kombucha. Em outros casos pode ser indicada a suplementação através de cápsulas gastrorresistentes para restabelecer a saúde intestinal.

“Os probióticos são indicados, em muitos casos, para manter um equilíbrio do microbioma intestinal, de modo a melhorar a digestão e, consequentemente, aumentar a absorção de nutrientes como vitamina B, cálcio e ferro, fortalecendo o sistema imunológico, impedindo a proliferação de bactérias ruins, e prevenindo o surgimento de uma série de doenças”, ressalta a nutricionista.

Existem vários tipos de probióticos, sendo mais indicados aqueles que possuem maior número de bactérias e de diferentes tipos. Recentemente, a Puravida entregou ao mercado o Purabiotics, que conta com quatro espécies cuidadosamente selecionadas, somando 18 bilhões de microrganismos vivos por dose. O suplemento é um jeito mais fácil de melhorar e manter o equilíbrio do microbioma intestinal. O produto vem envolto por uma cápsula vegetal gastrorresistente, que garante que os microrganismos cheguem vivos ao intestino, onde podem se instalar e beneficiar a saúde.