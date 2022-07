A indústria do emagrecimento e seus milagres

Apesar de todo dia surgir uma dieta da moda, uma injeção, uma nova pílula, um novo remédio, aplicativos e até cursos que prometem fazer você emagrecer de vez, não adianta, a decepção sempre estará logo ali à frente! O reganho de peso é quase sempre certo e junto com ele, vem a tristeza, a baixa autoestima, a depressão e o pior, os males para a sua saúde aumentam.

“A obesidade é uma inflamação e precisa ser tratada. É uma doença crônica que precisa de cuidados para toda a vida, explica a endocrinologista Gabriela Iervolino, formada pela UNIFESP e FMABC, e que já perdeu seus 40 kg.

“Emagrecer não é tarefa fácil – pelo contrário! Mas isso não significa que você deva desistir. Com persistência e foco é possível alcançar os objetivos relacionados à boa saúde. Basta seguir as orientações certas!”, afirma.

Precisamos em primeiro lugar ter em mente que quando uma pessoa entra numa dieta restritiva demais, é importante que saiba que os transtornos alimentares podem acontecer e tornarem-se bastante perigosos. Além do risco de ganho de peso ainda maior à longo prazo, esses problemas podem levar à anemia, desidratação e outros problemas graves de saúde. É por isso que é tão importante seguir uma dieta equilibrada e ter cuidado com o que se come durante o processo de emagrecimento.

Segundo a Dra Gabriela, ela prefere o tradicional método de emagrecimento sem restrição. E o principal motivo é que este é o único método que gera menos ansiedade para o paciente. “Então realmente você aprende um novo estilo de vida. Você será acompanhada por um profissional, que depois de uma anamnese, fará seu acompanhamento e não lhe proibirá de comer, mas fará com quem você tenha consciência de que é necessário moderação, que, junto a mudança do seu estilo de vida, fará com que você tenha sucesso emagrecendo e assim, aproveitando a vida no caminho”, diz Gabriela

Emagrecer é seguro, isento de riscos e efeitos colaterais quando o paciente é orientado e acompanhado por um profissional capacitado e em sua rotina, segue algumas orientações simples, como as que nos orienta a Dra. Gabriela:

Alimentação saudável

A alimentação é o fator mais importante na perda de peso saudável. É necessário ingerir alimentos nutritivos e diminuir a ingestão de calorias. Mas é importante lembrar que esses alimentos podem ser gostosos e saudáveis ao mesmo tempo. É tudo uma questão de quantidade e qualidade.

Atividade física

A atividade física é outro fator importante na perda de peso saudável. É necessário se exercitar. O tipo de atividade, a frequência e a intensidade é algo muito individual e é adaptado a cada paciente. É muito importante que seja uma atividade física prazerosa, e que seja um momento de autocuidado e amor.

Estilo de vida

É importante ter um estilo de vida saudável para perder peso de forma saudável. É necessário dormir pelo menos oito horas por noite; beber água o suficiente para deixar sua urina clara; e ter válvulas de escapes para evitar o estresse, como a atividade física, meditação, aromaterapia, massagem, entre outros.

Genética

A genética é outro fator importante na perda de peso saudável. Algumas pessoas nascem com o genótipo que favorece o ganho de peso, enquanto outras têm o genótipo que favorece a perda de peso.

É importante lembrar que é possível emagrecer com total segurança, minimizando quaisquer riscos e efeitos indesejáveis, como os causados por dietas hiper restritivas, uso de anfetaminas ou quando o paciente segue alguma conduta fora dos padrões médicos. Daí vem a importância de se procurar um profissional de confiança e com resultados estáveis a longo prazo.

Afinal de contas, o objetivo é que o paciente perca peso de forma saudável e gradual, reduzindo o risco de efeitos sanfona. E para isso, cuidar da sua alimentação, manter uma atividade física, um estilo de vida saudável e cuidados emocionais/ psicológicos e genéticos, são para o resto da vida.

Não podemos esquecer que a obesidade é uma doença e assim como a diabetes e a pressão alta, precisam ser tratadas continuamente.