A importância dos exames de rotina para prevenção do câncer

4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer e, em 15 de fevereiro, temos o Dia Internacional do Câncer Infantil

Após os últimos dois anos de pandemia, nos quais grande parte dos indivíduos deixou as consultas e check-ups rotineiros de lado. Data é importante para conscientizar sobre a importância dos exames.

Em 2020, a aderência à mamografia, principal exame para detecção precoce do câncer de mama, diminuiu em 45% em relação ao ano anterior. Entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, foram realizados pouco mais de 99.600 diagnósticos de câncer de pele, um número cinco vezes menor do que a incidência esperada da doença pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A chance de cura do câncer infantil fica em torno de 80% enquanto nos adultos, essa porcentagem é menor – Foto: Divulgação

Já com relação a saúde do homem, identificou-se uma diminuição de 27% e 21% na coleta de PSA e no número de biópsias da próstata, respectivamente. Além disso, houve uma redução de 21,5% na realização de cirurgias para retirada da próstata por câncer na comparação entre 2019 e 20204.

Segundo estimativa do INCA, o Brasil deve registrar 625 mil casos novos de câncer em 2022 — considerando o cálculo global corrigido para o sub-registro, essa estimativa chega a 685 mil casos novos. Também segundo o órgão, o câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil).

“Além dos novos casos, há uma expectativa por parte da comunidade médica sobre o aumento dos diagnósticos de cânceres em estágios mais avançados, já que muita gente deixou de cuidar da saúde por conta do medo da Covid-19. Esse é um problema que afeta o indivíduo no nível pessoal, pois o prognóstico das neoplasias malignas muitas vezes está diretamente relacionado ao momento do diagnostico – quanto mais avançado, mais complexo pode ser o tratamento e em geral menores as chances de cura.

Mas também traz uma preocupação para a sociedade, pois essas pessoas com diagnósticos mais avançados trarão uma demanda grande e concentrada para todo o sistema de saúde”, explica o oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, Carlos dos Anjos. “É preciso que 2022 seja o ano da retomada dos cuidados com a saúde. Isso envolve consultas, realização de exames, diagnósticos, início e adesão ao tratamento e claro, para continuar com a saúde em dia, adoção de hábitos saudáveis tanto para quem não tem câncer quanto para quem está em tratamento”.

Isso vale também para crianças e adolescentes. “Antes da Covid-19 o diagnóstico precoce dos cânceres infantojuvenis já era um desafio. Agora, esse desafio é ainda maior. O que mais atrapalha é a falta de conhecimento sobre os sinais iniciais da doença e o estigma desse diagnóstico nessa faixa etária”, conta Juliana da Mata, oncologista pediátrica do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

“Ao invés de se apegar a isso, os pais devem buscar um pediatra ao menor sinal de que algo não vai bem. Perda de peso, ínguas inchadas na região do pescoço, axilas e virilhas, febre e hematomas são alguns dos primeiros sinais que devem acender o alerta. A chance de cura do câncer infantil fica em torno de 80% enquanto nos adultos, essa porcentagem é menor. Mas para isso, o diagnóstico precoce é essencial”, afirma Juliana.

Segundo o INCA, os casos de câncer em crianças e jovens de 0 a 19 anos representa 3% do total de cânceres em adultos. Os mais comuns são as leucemias, com 28% dos casos, tumores do sistema nervoso central, com 26%, e linfomas compreendendo cerca de 8%.