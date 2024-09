A importância do diálogo aberto, do apoio emocional e prevenção ao suicídio em todas as faixas etárias

Setembro Amarelo, o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio, ganha uma importância vital em um momento onde a saúde mental enfrenta desafios sem precedentes. No Brasil, o suicídio é uma questão de saúde pública que afeta milhares de pessoas e famílias todos os anos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 12 mil brasileiros tiram a própria vida anualmente. Esse número é alarmante e representa apenas uma parte de um problema ainda maior, já que muitos casos não são registrados oficialmente.

A depressão, principal causa de suicídio, é um transtorno que afeta milhões de brasileiros. Estudos indicam que aproximadamente 11% da população do país sofre de algum tipo de transtorno depressivo ao longo da vida. Entre os grupos mais vulneráveis, os idosos merecem uma atenção especial. O suicídio na terceira idade é uma realidade preocupante, com taxas de mortalidade que superam a média da população geral. O isolamento social, a perda de entes queridos, a sensação de inutilidade e o declínio físico são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de depressão e, consequentemente, para o suicídio em idosos.

O psicólogo Marcelo Matias, especialista em saúde mental, enfatiza: “A depressão na terceira idade muitas vezes é subdiagnosticada e negligenciada, o que aumenta o risco de suicídio. É crucial que familiares e cuidadores estejam atentos aos sinais de alerta e ofereçam o suporte necessário”.

Os sinais de alerta para o suicídio podem variar, mas entre os mais comuns estão mudanças bruscas de comportamento, isolamento social, perda de interesse em atividades antes prazerosas, fala frequente sobre morte e desesperança, e até mesmo o aumento no uso de álcool ou drogas. Identificar esses sinais precocemente pode ser decisivo para evitar que uma crise se agrave.

“O diálogo aberto sobre saúde mental e suicídio é fundamental para a prevenção. Muitos ainda têm receio de falar sobre seus sentimentos ou procuram esconder o que estão passando por medo de julgamento. No entanto, compartilhar essas emoções com pessoas de confiança ou procurar ajuda profissional pode ser o primeiro passo para evitar uma tragédia”, explica Marcelo Matias.

Além das campanhas de sensibilização, é essencial que o acesso ao tratamento psicológico e psiquiátrico seja ampliado, especialmente para as populações mais vulneráveis, como os idosos. O Brasil conta com recursos como o CVV (Centro de Valorização da Vida), que oferece apoio emocional gratuito e confidencial 24 horas por dia, via telefone, chat e e-mail. No entanto, é necessário que a sociedade como um todo esteja envolvida na causa. A prevenção ao suicídio começa com a empatia, a escuta ativa e a disposição de ajudar aqueles que estão em sofrimento.

Em conclusão, o Setembro Amarelo é um lembrete poderoso da importância de cuidarmos da saúde mental de todos, especialmente dos mais vulneráveis. O diálogo, a compreensão e o apoio adequado podem fazer toda a diferença. Como ressalta Marcelo Matias: “Não podemos subestimar o impacto do sofrimento emocional na vida das pessoas. Ao oferecer ajuda e abrir espaço para a conversa, estamos dando um passo crucial para prevenir o suicídio e promover o bem-estar em nossa comunidade”.

Prevenção ao suicídio começa pelo autoconhecimento

Uma iniciativa do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), braço científico da Rede D’Or, permite a realização gratuita de testes psicológicos online, desenvolvidos com bases científicas, que pode ser uma ferramenta importante de autoconhecimento para a prevenção do suicídio.

Segundo Paulo Mattos, psiquiatra e pesquisador do IDOR, por meio da jornada de autoconhecimento será possível realizar testes específicos em cinco diferentes etapas. Essas etapas representam aspectos fundamentais do crescimento pessoal e psicológico. Respondendo aos questionários o usuário recebe automaticamente resultados personalizados destacando seus pontos fortes e áreas de crescimento.

Na etapa “Personalidade”, por exemplo, é possível explorar, por meio de respostas às questões propostas, como o indivíduo lida com emoções e os seus comportamentos. Já em “Valores” a pessoa consegue saber mais sobre sua filosofia de vida, valores e princípios sobre como viver a vida.

Na terceira etapa, “Bem-Estar”, são colocadas questões que permitem verificar como estão o humor, ansiedade, nível de estresse e emoções. A quarta etapa, “Relacionamentos”, possibilita que a pessoa descubra como está seu nível de satisfação com os relacionamentos e como melhorá-los. A quinta e última etapa permite conhecer melhor questões como consciência, habilidades e experiências.

O portal IDOR-Saúde Mental também disponibiliza vídeos sobre atividades que promovem bem-estar e dicas sobre saúde mental e autoconhecimento, dentre outros conteúdos. ” Ninguém será diagnosticado, mas o novo serviço dará sinais para que a pessoa possa entender, com base em fundamentos científicos, o que acontece com ela e procurar ajuda profissional, se necessário”, afirma o psicólogo Ronald Fischer, que integra a equipe.

Segundo Fischer, na tentativa de amenizar o sofrimento, muitas pessoas buscam informações na internet. Mas é preciso tomar cuidado com supostos “diagnósticos” e dicas encontradas na Internet ou nas redes sociais. A “Jornada do Autoconhecimento” pode ser acessada por meio do link: https://saudemental.idor.org. VFR COMUNICAÇÃO