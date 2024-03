Bem-Estar A importância do colágeno na alimentação

O colágeno, uma das substâncias mais abundantes no ser humano, é uma proteína que representa cerca de 25% a 30% da composição proteica do corpo. Sua presença é fundamental para o fortalecimento, hidratação e elasticidade da pele, além de trazer benefícios para as articulações. Dados de estudos nacionais e internacionais, ligados à Organização Mundial da Saúde (OMS), têm associado a suplementação de colágeno a vantagens para a saúde óssea e o combate à osteoporose.

Segundo o nutricionista da Neo Estética, Rafael Luiz Lorente, o colágeno é uma das proteínas mais importantes para a saúde, desempenhando um papel fundamental em diversas partes do nosso corpo.

“O consumo regular de alimentos ricos em colágeno, proteínas, assim como frutas e vegetais, oferece uma série de benefícios para a pele, incluindo a melhora da sua elasticidade, hidratação e fortalecimento, além disso a ingestão adequada de alimentos ricos em proteína e colágeno pode estimular a produção de fibras colágenas na pele, ajudando a prevenir a flacidez dérmica e a reduzir a celulite”, explica.

Rafael conta que é importante ressaltar que existem diferentes tipos de colágeno, sendo o Tipo I o mais abundante no corpo humano – encontrado na pele, tendões, ossos e dentes; o Tipo II, encontrado nas cartilagens e frequentemente utilizado para tratar problemas articulares, como a osteoartrite; e o Tipo III, também fundamental para elasticidade da pele e a saúde dos vasos sanguíneos.

Como obter colágeno pela alimentação

Uma alimentação balanceada, que inclua alimentos ricos em colágeno, pode ser uma forma de garantir a presença dessa importante proteína em nosso organismo. Carnes vermelha, frango, peixe, ossos, tutano, vísceras, pele de peixe, cartilagem de frango, pés de porco e galinha, tendões, ligamentos, ovos, laticínios e gelatina, são fontes naturais de colágeno que podem ser incorporadas à dieta.

No entanto, o colágeno encontrado nos alimentos será quebrado durante a digestão em aminoácidos individuais antes de ser absorvido pelo corpo. Mesmo que o colágeno seja degradado no processo digestivo, esses alimentos podem fornecer componentes essenciais, como glicina, prolina e lisina, que são usados pelo corpo na síntese de colágeno e na manutenção da saúde de tecidos como pele, cabelos, unhas e ossos.

“Uma alimentação equilibrada, combinando esses alimentos com uma hidratação adequada, proteção contra danos causados pelo sol e moderação no consumo de álcool, contribui para manter a produção de colágeno e a saúde da pele em ótimas condições”, explica Rafael.

Para obter colágeno por meio da alimentação, Rafael conta que é importante incluir na dieta alimentos que sejam naturalmente ricos nessa proteína, vitaminas e minerais que estão envolvidos na síntese de colágeno. Alguns desses alimentos incluem:

Peixes de água fria: peixes como salmão, atum e sardinha são fontes de colágeno e ácidos graxos ômega-3, que beneficiam a saúde da pele.

Carne magra: carnes magras, como frango e peito de peru, contêm proteínas e aminoácidos necessários para a produção de colágeno.

Frutas cítricas: laranjas, limões e kiwis são ricos em vitamina C, que é fundamental para a síntese de colágeno.

Ovos: a clara de ovo contém prolina, um aminoácido que contribui para a produção de colágeno.

Gelatina: a gelatina, derivada do colágeno animal, é uma opção saborosa e rica em colágeno.

Vegetais de folhas verdes: espinafre, couve e outros vegetais de folhas verdes contêm antioxidantes e vitamina C que apoiam a produção de colágeno.

Suplementação alimentar

O nutricionista explica que quando falamos em suplementação uma forma específica de colágeno que tem recebido atenção especial é o colágeno hidrolisado, que passa por um processo de hidrólise para se transformar em peptídeos de colágeno.

“A principal diferença entre o colágeno hidrolisado e o colágeno não hidrolisado está na sua capacidade de absorção e utilização pelo corpo. O seu principal papel está na cicatrização e regeneração dos tecidos, acelerando a cicatrização de feridas, estimulando a deposição de colágeno, angiogênese e epitelização”, explica.

Outra vantagem do colágeno hidrolisado é a sua fácil digestão e absorção pelo organismo, uma vez que ela é quebrada em peptídeos menores, que são mais facilmente absorvidos pelo corpo e utilizados na síntese de colágeno. “Isso significa que, ao consumir colágeno hidrolisado, estamos fornecendo ao nosso corpo os blocos de construção necessários para a produção de mais colágeno. Essa capacidade de absorção torna o colágeno hidrolisado uma opção popular para aqueles que buscam melhorar a saúde da pele, fortalecer as articulações e promover uma melhor qualidade de vida”, enfatiza Rafael.