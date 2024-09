A chegada da primavera e os benefícios das brincadeiras ao ar livre com as crianças

Brincar ao ar livre promove o desenvolvimento motor e o fortalecimento muscular - Foto: Adobe Stock

Com a chegada da primavera, os dias ensolarados têm proporcionado um cenário perfeito para brincadeiras ao ar livre com as crianças.

A estação das flores, que começou oficialmente no último dia 22 de setembro, não só marca o início de um período de renovação para a natureza, como também abre uma janela para as crianças explorarem novas experiências e se conectarem com o mundo natural ao seu redor.

Brincar ao ar livre é uma das melhores formas de promover o desenvolvimento físico, emocional e social dos pequenos. O clima agradável, característico da primavera, torna ainda mais fácil engajar as crianças em atividades que estimulam o movimento, a criatividade e a curiosidade.

Para Vera Duarte, pedagoga e criadora do projeto Brincando Juntos, essa época do ano é ideal para incentivar os pequenos a interagir com o ambiente externo.

De acordo com Vera, a primavera oferece inúmeras oportunidades para que as crianças possam se desenvolver de maneira saudável, aproveitando a natureza.

“A chegada da primavera é uma excelente oportunidade para que as crianças se envolvam em atividades que, além de divertidas, promovem aprendizado e desenvolvimento saudável. Brincar ao ar livre estimula a criatividade, melhora a coordenação motora e fortalece o vínculo com a natureza”.

A especialista também destaca que, durante a primavera, os dias mais longos e o clima mais ameno favorecem a prática de atividades ao ar livre, que podem ser realizadas em parques, praças, jardins e até mesmo no quintal de casa. Isso permite que as crianças explorem novos ambientes e experiências, o que contribui para o seu desenvolvimento integral.

Vera sugere que os pais e responsáveis aproveitem essa estação para planejar momentos de diversão ao ar livre, seja com jogos tradicionais, como corrida, pega-pega e esconde-esconde, ou com atividades que estimulem a curiosidade e a imaginação.

“Atividades como caça ao tesouro, jogos de esconde-esconde e até jardinagem são ótimas para estimular a atividade física e a imaginação. Além disso, brincar ao ar livre ajuda as crianças a desenvolverem habilidades sociais e a aprenderem sobre a importância da preservação ambiental”, enfatiza.

Benefícios – Do ponto de vista físico, brincar ao ar livre promove o desenvolvimento motor, o fortalecimento muscular e a melhoria da coordenação motora. Saltar, correr, escalar e explorar diferentes terrenos são ações que contribuem para o desenvolvimento da força, do equilíbrio e da agilidade dos pequenos.

Além disso, a exposição à luz solar, com os devidos cuidados, ajuda na produção de vitamina D, fundamental para o crescimento saudável dos ossos e do sistema imunológico. “Aproveitar o sol durante a primavera de forma responsável é uma maneira de garantir que as crianças recebam os benefícios naturais da luz solar, como a vitamina D, que é essencial para o crescimento saudável”, explica Vera.

Em termos emocionais, estar em contato com a natureza ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de bem-estar e tranquilidade.

“Oferecer materiais simples, como baldinhos, pás e brinquedos de água, pode transformar um dia comum em uma experiência educativa e inesquecível”, sugere Vera. Ela também menciona que, com o uso de materiais acessíveis, como folhas, flores e gravetos encontrados na natureza, é possível criar cenários imaginários e contar histórias que estimulem a criatividade dos pequenos.