7 dicas para montar uma rotina de sono

Segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS), 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Isso equivale a quase um terço da população do país. As causas são diversas e podem estar relacionadas ao estilo de vida, como a falta de atividade física, o consumo excessivo de bebidas à base de cafeína e álcool.

Para ajudar as pessoas nesta questão, a Puravida disponibiliza aulas gratuitas que trazem conhecimento e dicas para uma boa noite de sono. Entre elas estão reduzir as telas no período da noite, aumentar a exposição à luz do dia, além do consumo de nutrientes específicos. Ministradas por profissionais multi disciplinares, assim como Roberta Carbonari, Alessandra Feltre, Andreia Naves, Marcelo de Carvalho e Ligia Costa, especialista em mindfulness e inteligência emocional.

Quem dorme bem aproveita melhor o dia. Essa é uma afirmação que tem sido comprovada pela ciência, e que faz todo sentido para quem já experimentou noites de sono reparador. A verdade é que uma noite tranquila é um dos pilares da saúde, e o descanso de qualidade traz diversos benefícios para o nosso corpo e mente.

“Durante o sono, o corpo realiza uma série de processos de fabricação, incluindo a imunidade celular e a produção de hormônios importantes para a saúde. Além disso, é durante a noite que o cérebro consolida as memórias e os aprendizados adquiridos durante o dia. Para garantir uma qualidade de descanso, é importante manter uma rotina regular, criar um ambiente propício e evitar o consumo de alimentos e bebidas estimulantes antes de dormir. Lembre-se, o sono é tão importante para a nossa saúde quanto a alimentação, e ambos trabalham juntos para nos mantermos saudáveis e felizes”, alerta a nutricionista da Puravida, Alessandra Feltre.

Para promover uma noite de sono reparador, separamos algumas dicas que vão ajudar a organizar a sua rotina e alcançar o descanso pleno.

Ter um horário regular para dormir e limitar o consumo de cafeína: o sono é regulado por um relógio biológico interno, que ajuda a controlar a liberação de hormônios e neurotransmissores necessários para iniciar e manter o descanso. Ter um horário para dormir ajuda a sincronizar esse mecanismo interno do corpo, permitindo que o organismo se prepare para o descanso na hora certa. O consumo de cafeína pode afetar a qualidade do sono, pois a substância é um estimulante que pode interferir na adenosina, um neurotransmissor que ajuda a regular o sono. A cafeína pode permanecer no organismo por várias horas após o consumo. É importante limitar o seu consumo, especialmente após as 14h.

Tomar um chá antes de dormir: muitas pessoas encontram no chá a maneira natural e agradável de relaxar. Algumas ervas são conhecidas por suas propriedades calmantes e sedativas, incluindo camomila, valeriana, maracujá, lavanda e erva-cidreira. Elas apresentam compostos que ajudam a reduzir a ansiedade e induzir ao sono. Além disso, o ritual de preparar e beber o chá pode ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade, facilitando o momento do descanso.

Criar um ritual pré-sono: esse processo pode ajudar a preparar a mente e o corpo. Isso envolve escolher atividades que ajudem a relaxar e a desacelerar antes de dormir, como ouvir música calma, tomar um banho quente ou praticar meditação. O objetivo é criar um ambiente tranquilo e livre de estímulos estressantes, permitindo que o corpo fique mais leve.

Jantar até as 20h: comer uma refeição pesada e tarde pode interferir no sono, porque pode levar a problemas de digestão, refluxo ácido e desconforto gastrointestinal. Jantar até às 20h e optar por refeições leves, com alimentos ricos em nutrientes e fibras, pode ajudar a manter a energia e a melhorar a qualidade do descanso. É recomendável evitar alimentos que possam causar desconforto, como alimentos picantes, gordurosos ou açucarados, especialmente antes de dormir.

Evite telas uma hora antes de dormir: a exposição à luz azul contida por telas eletrônicas pode interferir na produção de melatonina, ou hormônios que ajudam a regular o sono. Evitar o uso de telas uma hora antes de dormir pode ajudar a preparar o cérebro para o descanso, melhorando a qualidade do sono reparador.

Praticar atividade física pela manhã e ter exposição à luz do dia: a exposição à luz do dia e a prática de atividades físicas pela manhã podem ajudar a regular o relógio biológico e aumentar a disposição, facilitando dormir bem à noite. Além disso, o esporte também pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse que podem estar relacionados à insônia.

Consumir nutrientes que ajudam a dormir melhor: alguns nutrientes, como a melatonina, o triptofano e o magnésio, podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Esses nutrientes podem ser encontrados em alimentos como nozes, sementes, frutas e vegetais, além de suplementos alimentares específicos. É importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso de qualquer suplemento.



Profissionais de saúde se reúnem para auxiliar quem precisa ter uma rotina de sono

A Puravida, empresa que nasceu com o propósito de facilitar a prática de um estilo de vida mais saudável, preparou um desafio online e gratuito para todos que desejam dormir melhor.

A imersão, que acontece até o dia 12 de março, traz o passo a passo para aqueles que desejam descansar profundamente, possibilitando aos participantes uma reflexão, com o intuito de acrescentar disposição e saúde por meio de hábitos diários e assim dormir melhor.

Entre os especialistas renomados, estão confirmados profissionais de nutrição como Roberta Carbonari, Alessandra Feltre, Andreia Naves e Marcelo de Carvalho. Além deles, participam também Ligia Costa, especialista em mindfulness e inteligência emocional para promoção da saúde mental e do bem-estar, e o neurocientista Fabrício Assini.

Estão sendo disponibilizados, além do suporte profissional, materiais exclusivos e podcasts para ajudar quem precisa desenvolver uma rotina de sono saudável. As inscrições podem ser realizadas em: https://www.puravida.com.br/evento/sono-01.

Fonte: Puravida