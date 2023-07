7 dicas para incentivar o hábito da leitura

A aquisição de conhecimento é o benefício mais óbvio do contato com os livros, afinal o leitor é exposto a uma variedade de informações, histórias, fatos e conceitos. Com as crianças, não é diferente. Com os livros, elas adquirem repertório sobre o mundo ao redor de si e o que não têm contato no cotidiano.

Mas, segundo Jaqueline Comelato, diretora administrativa da Editora Adonis, que tem formação pedagógica, as vantagens de estimular a leitura dos filhos não param por aí. Ela cita melhor desenvolvimento da linguagem, vocabulário, compreensão oral e escrita, resultando em mais facilidade de comunicação.

Jaqueline Comelato destacou o fortalecimento de vínculos através da leitura – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Outra vantagem da leitura é incentivar a criatividade e a imaginação. Através do hábito de ler, a criança pode desenvolver sua capacidade de concentração e foco. Além disso, também desenvolve pensamento crítico ao analisar contextos, personagens e narrativas. O fortalecimento do vínculo afetivo através da leitura em família também é apontado como um grande benefício.

“Quando compartilhada entre pais e filhos, a leitura fortalece os laços afetivos. São momentos que estimulam a conexão e, consequentemente, criam memórias positivas para a criança”, afirma Jaqueline, que elaborou dicas para as famílias incentivarem o hábito de ler.

1 – DAR BOM EXEMPLO. Jaqueline, que também é mãe de dois meninos, de 6 anos e 1 ano e 11 meses, destaca que o bom exemplo é a melhor maneira de educar e transmitir valores aos filhos. “Por isso, é muito importante se observar e analisar se você é o leitor que você espera que o seu filho seja”, resume.

2 – ENTENDER O MOMENTO. Antes de chamar a criança para a leitura, se envolva na atividade que ela estiver fazendo. Ela pode preferir brincar ou jogar bola e, se isso ocorrer, entenda a necessidade de movimentar e gastar energia. Valide os desejos dela, antes de tentar direcioná-la para outra atividade.

3 – PERMITIR O TOQUE. Segundo Jaqueline, é comum ver as mães preocupadas com rasgos e sujeiras nos livros, mas eles precisam estar à disposição das crianças. “A criança entende o mundo através do toque, percebendo textura, peso, cheiro, sabor. Deixe ela observar e conhecer cada detalhe das páginas, permita esse momento”, orienta.

4 – INCENTIVAR A BRINCADEIRA. Contextualizar a leitura em um momento de brincadeira é outra dica da especialista. Ela sugere aproveitar a alegria ou suspense das histórias, utilizar diferentes tons de voz para cada personagem e fazer cócegas em momentos de risada, envolvendo a criança. “Não queira que seu filho seja um mero expectador, quietinho do começo ao fim. Ele tem necessidade de movimento, se expressar, fazer perguntas. Não dê respostas prontas, ajude a tirar suas próprias conclusões”, complementa.

5 – ESCOLHER OS LIVROS. Para Jaqueline, as famílias precisam permitir que as crianças escolham livros com assuntos que despertam interesse, sem deixar de apresentar novos temas e variedades de formatos. Vale a pena fazer combinados para buscar o meio termo, sem interromper um interesse natural – principalmente com crianças maiores e adolescentes. Para as menores, a dica é buscar livros com páginas mais rígidas, que terão maior durabilidade, além de livros–brinquedo, feitos em diferentes materiais.

6 – INCLUIR LEITURA NA ROTINA. A criança sente mais segurança quando tem previsibilidade e controle sobre suas atividades diárias. A rotina também diminui o estresse e as disputas de poder com os pais. Neste sentido, a leitura pode ser inserida na rotina da manhã, da tarde ou da noite, sempre com cuidado e supervisão para que seja realizada.

7 – BUSCAR OUTRAS FORMAS DE CONTATO. O mundo da leitura não precisa ser acessado somente em casa ou na escola. São muitas possibilidades de contato, como museus, bibliotecas e parques com contação de história, capazes de enriquecer as experiências dos pequenos.