6 dicas para cuidar das sobrancelhas pós procedimento - O Liberal

Queridinha entre milhões de mulheres, a técnica que envolve a nanopigmentação de sobrancelhas, mais recente técnica de tatuagem cosmética semipermanente, tem o poder de deixar o olhar mais realçado e preencher as sobrancelhas de forma bem natural, além, é claro, de transmitir um aspecto mais harmônico para o rosto.

O destaque da técnica é a utilização de uma lâmina composta por 15 nanoagulhas que desenham os fios de forma mais delicada e extremamente finos, permitindo resultados que se assemelham ainda mais ao pelo natural, possibilitando uma aparência mais próxima da realidade, fazendo um mix de fios reais e fios detalhadamente desenhados, afastando a aparência artificial de outros métodos.

Porém, como todo o procedimento estético, a técnica requer alguns cuidados para que os resultados sejam os melhores e mais duradores possíveis, evitando falhas. “Os cuidados após o procedimento devem ser indicados pelo especialista que realizou a técnica e precisam ser seguidos adequadamente para evitar problemas.”, explica Mayara Louredo, mentora de micropigmentadoras e artista reconhecida internacionalmente, premiada com uma série de troféus em renomadas competições. A profissional ainda listou as 6 principais regrinhas que devem ser seguidas. São elas:

Evite exposição solar;

Não entre em piscinas, mar e saunas até a total cicatrização do procedimento;

Higienize a área com sabonete neutro, em movimentos suaves;

Seque delicadamente a área e aplique hidratante indicado pela profissional;

Utilize sempre protetor solar;

No caso de dúvidas, não tenha receio em consultar a profissional.