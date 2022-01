5 programas de treino para garantir um 2022 com saúde e bem-estar

Opções com foco na perda de peso, aumento do bem-estar e do condicionamento físico ajudam a tirar as promessas de ano novo do papel

Com a chegada do novo ano, a lista de desejos e projetos para o novo ciclo se renova. Objetivos como economizar mais dinheiro, viajar mais, comer de maneira mais saudável, conquistar um emprego, ter mais tempo para a família, e sem dúvidas, iniciar uma rotina de atividade física, investindo mais na saúde, são itens que costumam aparecer nos planos para o ano vindouro.

Para ajudar entrar em 2022 com o pé-direito e o calendário de treinos pronto para ser posto em prática, a plataforma de treinos online Queima Diária indica 5 programas que vão te ajudar a ter um ano inteiro cheio de saúde e bem-estar, com atividades que duram poucos minutos.

HiitZen

A conexão consigo é um benefício primordial na hora de fazer uma atividade física e a pandemia evidenciou a importância do equilíbrio entre mente e corpo. No Brasil, mais da metade da população (51%) considera essa união como um benefício primordial na hora de realizar atividade física, de acordo com pesquisa recente da plataforma Queima Diária. Se no plano para o novo ano está esse objetivo, o programa HiitZen garante treinos de 20 minutos dedicados a união de movimentos de alta intensidade com exercícios de atenção plena.

Ballet Definition

Unir elementos do ballet com os fundamentos do fitness é um método diferente de colocar de vez atividade física na rotina em 2022. A metodologia do Ballet Definition ajuda a esculpir e tonificar todo o corpo, deixando glúteos, pernas e abdômen definidos com o uso de sobrecarga do próprio corpo, além de ser uma modalidade de treino divertida e diferente de outros programas com foco no ganho de massa magra. O treino apresenta variações para os níveis iniciante e avançado, com 20 minutos cada aula.

Strong Nation

Na mesma linha dos treinos com metodologias diferentes, o Strong Nation tem um elemento adicional: a perda significativa de calorias. O programa une a intensidade do treino funcional com os movimentos de luta sincronizados com batidas de música. Com aulas de duram de 7 e 30 minutos, uma aula da modalidade garante perda calórica, em média, de 438 calorias. O STRONG Nation é voltado para alunos que buscam atividades de alta intensidade para alcançar objetivos como perda de peso, tonificação muscular e melhoria da resistência cardiorrespiratória, usando apenas o peso do próprio corpo. Inclusive, na plataforma da Queima Diária, as aulas desse treino também podem ser feitas com o treinador guiando os exercícios em tempo real.

Se Solta!

Algumas dores no corpo podem estar relacionadas com a inatividade. Para quem planeja sair do sedentarismo em 2022, exercícios que melhoram a flexibilidade são ideais para começar a movimentar o corpo com baixo risco de lesões. Outros benefícios, como redução das tensões musculares, que causam dores, e melhora da consciência corporal, também estão associados a atividades que ativam a elasticidade do corpo e, nesse caso, a metodologia do Yoga é bem recomendada. O treino Se Solta! utiliza esse método, com aulas de 20 a 35 minutos, e foi pensado para trabalhar todo o corpo e regiões específicas, como coluna e quadril.

Mamãe Sarada

Perder peso ainda é uma promessa recorrente presente na lista de ano novo e, para as mulheres que já passaram pela gestação, esse objetivo ganha mais significado. Prova disso é revelada em pesquisa da Queima Diária que identificou os principais objetivos das mães em relação à prática de atividade física e mostra que 54% delas desejam melhorar o bem-estar e a autoestima, enquanto 48% têm como meta a perda peso. O Mamãe Sarada é um programa de emagrecimento focando nas partes do corpo da mulher que são mais afetadas durante a gravidez, como barriga, pernas, lombar e glúteos. As aulas duram 15 minutos cada uma e recentemente a plataforma lançou a versão express do programa, com apenas 5 minutos de treino cada aula.

