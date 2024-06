5 lições valiosas sobre a série Bridgerton, em sua 3ª temporada

O sucesso da série Bridgerton continua em destaque com a chegada da segunda parte da 3ª temporada exibida pelo streaming da Netflix. Nestes episódios, a estrela é Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e quem acompanha a trama desde o início sabe que, agora, Penelope aparece esbanjando autoconfiança em uma transformação de visual e evolução da personagem como um todo. Diante desse sucesso, a psicanalista e terapeuta sistêmica Ana Lisboa cita 5 grandes ensinamentos da história.

Mas, a história não fomenta somente romances e figurinos esbanjando cores e glamour. Ela traz lições a serem observadas e entendidas por toda a vida, de uma forma leve e extrovertida, assim como destaca a psicanalista e terapeuta sistêmica Ana Lisboa em 5 grandes ensinamentos do enredo. Confira!

Não se compare!

Foi perceptível algumas mudanças de Penelope ao longo dos capítulos, se comparado às temporadas anteriores. A personagem, desde o início, é caracterizada pela timidez, apaixonada por livros e nos bailes da cidade, passava praticamente despercebida, aos cantos dos grandes salões, sem atrair olhares para um possível casamento. Diante disso, a psicanalista faz uma análise da personagem diante da sua realidade dentro da série. Ana comenta que a timidez, a vergonha e os inúmeros problemas de aceitabilidade de Penelope estão inteiramente relacionados a vida que ela leva desde a primeira temporada.

“A Penelope sempre viveu em um ambiente que moldou a sua personalidade e ela passou a acreditar nisso, principalmente, por ser vista ‘fora dos padrões visuais’ do que outras mulheres naquela época. Além de apresentar fortíssimos problemas com a sua mãe, que a comparava com suas irmãs, com suas amigas, a deixando sempre para baixo”, destaca a psicanalista. Apesar disso, nesta terceira temporada, a personagem evolui, em diversos aspectos e surpreende por sua postura clara de auto aceitação, principalmente, no último capítulo da primeira parte.

Use suas melhores roupas

É comum deixar aquela roupa especial guardada somente para certos momentos. A psicanalista lembra que em Bridgerton todos os dias parecem especiais em bailes, encontros ou em um simples passeio no parque. Todos os personagens estão incrivelmente vestidos e Ana reforça a importância disso em todos os momentos de nossa vida. “Usar nossas melhores roupas precisam sempre estar no check list semanal. Isso mostra o nosso valor, nos representa, e nos sentimos melhor por isso. Penelope, nesta terceira temporada muda o seu visual, de cores, modelos e até de cabelo, e não esconde essa mudança em nenhum momento”, comenta a terapeuta.

Descubra o seu hobbie!

A personagem, por mais tímida e retraída que seja, ao mesmo tempo, esconde um grande segredo de ser a mente por trás de Lady Whistledown, uma colunista “fofoqueira” da cidade. Penelope consegue impressionar a todos da série com sua escrita impecável e fofocas exclusivas em cada folhetim publicado. As temporadas também giram em torno na descoberta de quem poderia ser essa tal de Lady, e por Penelope sempre passar despercebida, esses palpites nunca foram voltados a ela. “Quando movemos o corpo para alguma ação, esporte ou hobbie no geral, automaticamente estamos movendo nossa mente. Fazendo um bem a nós mesmos. Claro que Penelope, sendo a Lady, também tem suas peculiaridades e mentiras durante a trama, mas a mensagem é muita clara: tenha sempre um hobbie, um caminho para completar o seu dia”, comenta Ana Lisboa.

Aprenda a dançar sozinha

Para não perder nenhuma música. Penelope viveu sua vida, nas duas primeiras temporadas, sozinha. Contando com a amizade de Eloise Bridgerton, mas sem nenhum grande amor. Nesta terceira temporada, ela retorna empenhada a encontrar um parceiro.

Protagoniza momentos engraçados em busca desse par ideal, mas no final – da primeira parte – fica muito claro quem é seu verdadeiro amor: Colin Bridgerton (Luke Newton). Ele inclusive, no início desta temporada, ajuda Penelope a ser mais ‘sedutora’ com os homens e tenta auxiliá-la nessa missão. “Não tente procurar nos outros o que muitas vezes você já tem em si mesma. Na hora certa, alguém vai entrar no seu ritmo e dançar a música com você”, completa a psicanalista.

‘Se veja GRANDE!’

“A forma como você se vê molda quem você é e como os outros te veem, então se veja grande!”, pontua a especialista. A série valoriza Penelope pelo que ela é. Destaca sua inteligência e coragem em vários aspectos, e retrata sua auto aceitação, individualidade preciosa e uma grande inspiração ao longo da temporada. “Acredito que a mensagem seja essa: se permitir ser vista. Penelope diz muito isso pra nós, sobre encontrar a cada etapa uma nova versão e revelar isso. Nós não somos o que falam, o que acreditam, então melhor do que ser reconhecida é se reconhecer”, finaliza Ana.